Un avió militar dels Estats Units s'estavella en una zona sota control dels talibans

Un avió militar nord-americà va estavellar-se ahir a la província de Ghazni, a l'est de l'Afganistan, en una zona sota control dels talibans, segons van informar fonts governamentals provincials citades per la cadena de televisió 1TV.

El sinistre va tenir lloc a la zona de Sadozai, al districte de Doni Yak. En un primer moment, el segon vicepresident de l'Afganistan, Sarwar Danish, va dir que l'aeronau pertanyia a la companyia estatal afganesa Ariana. Poc després, l'aerolínia va negar que l'aparell sinistrat pertanyés a la seva flota i va dir que tots els seus aparells havien operat amb normalitat. En un comunicat, el Govern regional de Ghazni va indicar que l'avió sinistrat pertany a una aerolínia estrangera. Fonts consultades pel canal 1TV van dir que a l'aeronau hi viatjaven 83 persones, cosa que no va ser confirmada per les autoritats estatals. El portaveu dels talibans, Zabihulá Mujahid, va assegurar que l'avió sinistrat al districte de Doni Yak és una «aeronau de la Intel·ligència enemiga» que va ser enderrocada pels milicians del grup fundat pel mul·là Mohammad Omar.