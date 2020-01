Barcelona rebutja la ubicació de l'Hermitage a la Bocana Nord del Port

L'Ajuntament de Barcelona rebutja la ubicació del Museu de l'Hermitage a la Bocana Nord del Port d'acord amb els quatre informes encarregats a experts que expressen «dubtes sobre la idoneïtat de l'emplaçament», encara que es mostra obert a una «reformulació» del projecte i a altres ubicacions alternatives. En nom del consistori, la tinent d'alcaldia Janet Sanz va indicar que «si els promotors incorporen les reformulacions del projecte que demanen els informes dels experts i es proposa un emplaçament diferent, l'Ajuntament estudiarà el museu com qualsevol altra iniciativa econòmica privada a la ciutat».

Per Sanz, «els projectes s'han d'adaptar a la ciutat i no la ciutat als projectes», i en aquest sentit va subratllar que «cap dels informes estratègics sobre mobilitat, urbanisme, sostenibilitat econòmica i cultural és positiu i identifiquen amb més insistència els dubtes que des de la ciutat ja s'havien vist». Dels informes urbanístic i de mobilitat, Janet Sanz va destacar que «sobre l'emplaçament, els experts coincideixen en els riscos de seguretat, ja que és una zona molt fràgil, com s'ha vist la passada setmana amb el temporal, amenaçada per l'augment del nivell del mar i hauria d'alertar-nos els desperfectes que han patit l'edifici Desigual i l'Hotel Vela».

Sanz valora que si l'Hermitage se situés a la Bocana Nord del Port, «no es generaria connectivitat, es bloquejaria i saturaria la mobilitat de la zona».