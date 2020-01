Carmen Calvo: «Torra no és diputat però encara és president»

? La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, va voler calmar els ànims de JxCat per evitar un avançament electoral en defensar ahir que Quim Torra segueix sent president de la Generalitat tot i haver perdut la seva condició de diputat en compliment de la llei. Calvo va recordar que Alberto Ruiz Gallardón va ser president de la Comunitat de Madrid sense tenir escó. «El president no és parlamentari però és president. Aquesta és la llei, ja li va passar abans a Gallardón. Les normes són així i cal complir-les», va emfatitzar la ministra de Presidència. Així ho va reiterar Calvo abans de presentar a Madrid la conferència de la consellera d'Estat, Amalia Válcarcel, al voltant de la figura de Clara Campoamor quan va ser preguntada sobre si el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, mantenia la previsió de reunir-se amb Torra. Així, la ministra de Presidència va recordar que Torra ja no és diputat i, «segons la seva normativa estatutària», pot seguir sent president de la Generalitat, i va defensar que la mesa del Parlament «està actuant d'acord amb la llei». El secretari general de PP, Teodoro García Egea, per la seva banda, va dir que Sánchez ha d'anul·lar «immediatament» la seva reunió amb Quim Torra.