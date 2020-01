Catalunya ha estudiat fins ara 16 possibles afectats per coronavirus, tots negatius

El sistema de vigilància epidemiològica de Catalunya ha estudiat fins ara 16 casos de possibles afectats pel coronavirus (2019-nCoV), que finalment han estat negatius i no han suposat l'activació de l'alarma.

El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix; la doctora Mireia Jané, de la xarxa de resposta a emergències de la mateixa agència; i el doctor epidemiòleg Antoni Trilla, de l'Hospital Clínic de Barcelona, van explicar ahir en roda de premsa com afronta Catalunya el coronavirus.

Ahir es va reunir a Barcelona el Comitè d'Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents d'Alt Risc de Catalunya, que va aprovar el protocol d'actuació davant possibles casos sospitosos del nou coronavirus. Els responsables del sistema d'emergències han considerat que hi ha la possibilitat que això passi, encara que el «risc és extremadament baix» en no existir rutes d'avió directes des de Barcelona amb Wuhan, la zona de la Xina des de la qual s'ha estès l'epidèmia, va dir el doctor Trilla. No obstant, va assegurar que estan «preocupats» i atents davant la situació sanitària a la Xina i, atès que al Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà a finals de febrer a Barcelona es sol registrar una afluència important de participants asiàtics, les autoritats sanitàries s'han posat en contacte amb els responsables de la sala per coordinar esforços a l'hora de detectar possibles afectats.

Els símptomes més comuns d'aquest coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire, i, en casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i fins i tot la mort, en un 3% dels casos. Guix va recordar que la mortalitat de la grip estacional està situada a Catalunya en gairebé el 10% dels afectats, de manera que aquest coronavirus seria molt menys letal.

En el protocol d'actuació aprovat pel citat Comitè d'Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents d'Alt Risc s'estableixen uns criteris epidemiològics i clínics a tenir en compte, que se centren a saber si la persona malalta ha estat en els últims catorze dies a Wuhan i si ha estat en contacte amb alguna persona malalta. També si té una infecció respiratòria i antecedents de febre i tos, i només amb que compleixi un criteri epidemiològic i un altre clínic ja s'activarà l'alerta per possible cas de coronavirus.

El metge que tracti la persona possiblement infectada s'ha de posar en contacte llavors amb la Xarxa de vigilància del sistema sanitari, on un epidemiòleg valorarà tota la informació i aconsellarà el circuit d'atenció sanitària més adequat, en funció de l'estat del pacient. Els casos més greus es derivaran, si s'arriben a produir, a l'Hospital Clínic de Barcelona, on es tractaran com si fos un xarampió o una malaltia contagiosa.