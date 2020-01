El centreesquerra assoleix una victòria clau a Emília-Romanya

El candidat de centreesquerra, Stefano Bonaccini, va aconseguir ahir una clara victòria a les eleccions a la regió d'Emília-Roma-nya, al nord d'Itàlia, i va mantenir d'aquesta manera una plaça que ha ostentat l'esquerra des del 1945, segons va informar l'agència de notícies AdnKronos.

Amb el vot escrutat a 4.485 taules d'un total de 4.520, el president sortint i candidat a la reelecció, Stefano Bonaccini, va aconseguir el 51,41% dels sufragis davant del 43,65% de la candidata de centredreta, Lucia Borgonzoni.

A la regió de Calàbria, amb 2.183 taules escrutades d'un total de 2.420, la candidata de la formació de dreta Força Itàlia, Jole Santelli, va aconseguir la victòria amb el 55,35% de les paperetes, davant el 30,26% de Pippo Callipo.

A Bolonya, el president d'Emília-Romanya, Stefano Bonaccini, va expressar la seva «satisfacció» pel que va definir com un «resultat extraordinari», i va recordar que la seva formació tenia, abans dels comicis, un desavantatge d'entre 7 i 8 punts des de les eleccions europees.

Bonaccini va dir que espera que la Lliga, liderada per Matteo Salvini, prengui nota dels resultats a Emília-Romanya. «Espero que això serveixi com a ensenyament a la Lliga, que ha intentat transformar-ho en una batalla de Salvini contra Bonaccini que tenia poc sentit. Hauria d'haver estat de Bonaccini contra Borgonzoni però han volgut transformar-la en Salvini contra Bonaccini i ha guanyat Bonaccini», va destacar. «Espero que algun secretari de la Lliga a Emília-Romanya em demani disculpes per les coses que m'han dit en aquests mesos», va afegir.

Bonaccini ha dit que la victòria del centreesquerra demostra que es pot tenir una coalició de Govern sense que hi hagi enfrontaments entre les parts que conformen l'aliança. «Cal tenir l'ambició que imaginar que hi ha molta més gent que pensem, que és el que han dit també les sardines, que no cal una política només amb ràbia, odi, incitació i crits», va afirmar el president d'Emília-Romanya.

Bonaccini va destacar l'aportació del moviment de protesta de les Sardines, que ha pres els carrers per mostrar el seu rebuig a la Lliga de Salvini, i va assenyalar que la participació en les eleccions regionals ha estat del 67,88%. «Les Sardines han arribat fa poques setmanes i han estat un fet netament positiu perquè han demostrat que no només Salvini omple les places. Han demostrat que omplen les places i que hi ha molta gent que pensem que val la pena participar», va dir.

Per la seva banda, el primer ministre italià, Guiseppe Conte, va assegurar que la derrota del centredreta a Emília-Romanya evidencia que Salvini ha estat «el gran derrotat» perquè va plantejar aquests comicis regionals com si fos un plebiscit sobre el Govern italià.

«Hi ha qui ha volgut fer d'aquestes eleccions un referèndum a favor o en contra del Govern. Em refereixo en particular a Matteo Salvini, que és, per a mi, el gran derrotat d'aquesta cita electoral», va afirmar el cap de Govern de Roma. «En realitat, les comunitats locals han entès això com un referèndum sobre ell, que ha sortit derrotat», va dir Conte, en referència a el resultat de les eleccions regionals a Emília-Romanya i en Calàbria, província en la qual la dreta va guanyar i va desbancar el centreesquerra. «La Lliga no és el primer partit ni a Emilia Romanya ni a Calàbria», va afegir.

Tot i no haver assolit la victòria a la regió d'Emília-Romanya, Salvini va dir que els resultats electorals l'han deixat «satisfet». «Finalment, una nit en què he dormit i m'he aixecat absolutament satisfet. No només perquè hem fet tot allò que era humanament possible de fer. Ens despertem amb el doble dels nou consellers que pensàvem que tindríem diumenge a la tarda, entre Emília i Romanya», va indicar.