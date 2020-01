Condemnen Josep Bou (PPC) per maltractar físicament una persona que el va increpar

El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha condemnat el regidor del PPC a l'Ajuntament Josep Bou a pagar una multa de 180 euros per un delicte lleu de maltractament físic a una persona que el va increpar el 15 de setembre passat. Bou participava en una processó que entrava a la catedral amb motiu de les festes de La Mercè. Un home, col·laborador habitual del centre de culte, va veure que la banda de música tocava un himne que li va semblar marcial i va protestar dient que "només els falta la cabra" i que "amb aquell ritme no poden entrar a la catedral". Bou es va girar molest, i com que l'home interrompia el pas, li va ordenar que marxés. Com que no li va fer cas, el va agafar pel coll i va intentar apartar-lo, fins que va arribar la Guàrdia Urbana.

L'home va ser atès al CAP Peracamps, on se li va diagnosticar una "contusió al coll per compressió". La fiscalia demanava l'absolució de Bou. El magistrat conclou que Bou va admetre l'enfrontament verbal, "sense transmetre convicció judicial suficient sobre l'agressió. "S'aprecia certa inseguretat en referir que no va haver agressió ni contacte física", afegeix.