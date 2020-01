El Glòria causa estralls per 18,6 milions als municipis gironins

El temporal Glòria ha causat estralls per valor de 18,6 milions d'euros als municipis gironins, segons els primers càlculs que han fet els ajuntaments. Caldran inversions milionàries per arreglar els desperfectes, que es reparteixen, sobretot, entre les poblacions del Ter, de la Tordera i les de la costa. El municipi que ha presentat un factura més elevada és Torroella de Montgrí, amb 4,3 milions. Aquí, el gruix dels diners han de servir per reparar la planta potabilitzadora que es va inundar i reparar la mota i la canonada de subministrament. Girona quantifica els desperfectes en 3,3 milions, la majoria per danys a equipaments esportius. Encara falta afegir a aquest primer càlcul municipis importants i que han patit destrosses, com Palamós o Tossa de Mar. A l'Alt Empordà, segons xifres recopilades pel Consell Comarcal, els desperfectes ascendeixen a 3,4 milions en 38 municipis. Els efectes del temporal continuen a la demarcació on encara hi ha més de 18.500 abonats sense aigua potable a casa.

D'altra banda, la conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha valorat en 11 milions d'euros l'afectació del Glòria, i les zones més afectades han estat el delta de l'Ebre, la zona del Baix Ter i el llit de la Tordera.

El consell de direcció del departament es va reunir ahir de manera extraordinària a Amposta i la consellera Teresa Jordà es va reunir amb afectats a Sant Carles de la Ràpita, Alcanar i Amposta, segons va informar el departament en un comunicat.

A més de la valoració dels 11 milions d'euros que es concretarà a través de línies d'ajudes i préstecs tous, la conselleria també ha anunciat que es constituiran de manera immediata unes taules tècniques amb representants del sector que permetran quantificar de forma més exhaustiva els danys en funció dels cultius.

La consellera Jordà va explicar que les reunions han servit per ratificar que ha d'haver-hi «accions d'immediatesa absoluta, que algunes ja s'estan duent a terme, i a partir d'aquí desplegar-ne d'altres a curt i mitjà termini». Jordà va voler defensar el sector primari a l'Ebre perquè té «un rol importantíssim i representa el mateix batec del sud del país, i evidentment el departament el defensarà aferrissadament». Va explicar que ja s'estan executant les primeres accions de neteja del fons marí pel fet que hi ha molt de material arrossegat pel temporal, i va subratllar que la principal prioritat és que «es pugui sortir de nou a treballar al mar».

Al delta de l'Ebre, el temporal va afectar 3.330 hectàrees de cultiu d'arròs; la crescuda del Ter va inundar unes 12.000 hectàrees de sòl agrícola al Baix Ter, sobretot de cereal i poma, i al llit de la Tordera hi ha 326 hectàrees de cultiu afectades a Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.

El temporal també ha danyat 78 hectàrees de sòl agrícola al Parc Agrari del Baix Llobregat, en afectar cultius de col, coliflor i bleda.