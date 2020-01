La Junta Electoral indica que l'acta de Torra seria per a la igualadina Senserrich

La igualadina Maria Senserrich hauria de ser formalment la diputada que agafés l'acta que deixa lliure el president Quim Torra. És la següent a la llista de JuntsxCat del 2017. Si fa uns dies, es va saber que Ferran Mascarell -exconseller de Cultura i exregidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona- era el diputat que hauria d'agafar l'acta de l'expresident Carles Puigdemont perquè aquest darrer renunciava a la cambra catalana per ser eurodiputat al Parlament Europeu, ahir, la Junta Electoral Provincial va indicar que en el lloc de Quim Torra havia d'entrar la següent de la llista per Barcelona, i aquesta és la igualadina Maria Senserrich. Mascarell va ocupar el número 26 de la llista i Senserrich, el 27.

Senserrich, que va ser diputada al Parlament i en la seva darrera etapa d'activitat política havia estat portaveu del PDeCAT, havia fet públic en els darrers mesos la seva voluntat d'allu-nyar-se de la política i poder iniciar un camí professional. De fet, havia iniciat projectes personals a la seva ciutat. Si Senserrich finalment no acceptés ser diputada, el següent a la llista és Santi Vilanova.

La política igualadina no va fer declaracions ahir i tampoc no va atendre les trucades d'aquest diari, i va mantenir silenci sobre la seva decisió de futur. De fet, JuntsxCat no va tramitar la substitució de Puigdemont per Mascarell fins a la setmana passada, i en el ple d'ahir Mascarell encara no seia com a diputat de la cambra catalana. El grup de JuntsxCat no ha confirmat, però, que la igualadina sigui el relleu de Torra.

Fonts de JuntsxCat admetien ahir que Maria Senserrich els havia fet arribar la seva voluntat de deixar passar el tren de la política, però no aventuraven quin podria ser el seu paper en el moment actual, entres altres raons perquè en l'hipotètic cas que decidís que sí que s'incorporava a la vida parlamentària, en aquests moments caldrà veure com acaba el govern actual i què passa en la setmana de coll que es van donar ahir els grups de JuntsxCat i ERC per poder trobar una entesa. Si el president Quim Torra veu que la situació esdevé del tot ingovernable i no pot arribar a votar els pressupostos, convocaria eleccions. La dissolució consegüent de la cambra catalana faria innecessària, possiblement, l'entrada de Senserrich com a parlamentària.

Senserrich va vincular-se a les Joventuts de CDC el 2001 i va ser diputada del 2010 al 2017. Era una de les persones del grup de confiança de Carles Puigdemont quan aquest encara no era president, i també era una persona molt lligada al president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí. És llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, i postgrau de Direcció de Campanyes Electorals. El 2007 va ser regidora a Igualada.