L'absència de Ponsatí marcarà els acataments dels nous eurodiputats

La més que probable absència de la candidata de la coalició Junts al Parlament europeu Clara Ponsatí, actualment a Escòcia, marcarà l'acte d'avui en què la Junta Electoral Central (JEC) demanarà l'acatament de la Constitució als electes que substituiran cinc eurodiputats britànics.

Per designar els nous eurodiputats es van aplicar els quocients de vots, de manera que els cinc nous europarlamentaris seran els que ara mateix apareixen en primer lloc després dels que ja disposen de les actes parlamentàries de la UE. Pertanyen a les llistes del PSOE, PP, Cs, Vox i Junts i seran, respectivament, Marc Ros, Gabriel Mato, Adrián Vázquez, Margarida de la Pisa i Ponsatí. La controvèrsia de l'acte recau en la seva gairebé segura absència, que fonts de la JEC donen per descomptada. Pot passar, apunten aquestes fonts, una cosa semblant al mateix acte del juny del 2019, quan Carles Puigdemont i Toni Comín van ser cridats i no van aparèixer perquè haver-ho fet hauria provocat la seva detenció.

Llavors va irrompre l'advocat de tots dos, Gonzalo Boyé, amb un poder notarial emès per autoritats belgues que, suposadament, validava la condició d'eurodiputats tant de Puigdemont com de Comín i que la JEC no va acceptar. La JEC va declarar els seus escons vacants. No obstant això, la seva situació han canviat arran de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de proclamar la immunitat parlamentària de Puigdemont i de Comín des del moment en què es van proclamar oficialment els resultats de les eleccions europees.