La retirada de l'escó de Torra retorna la tensió i les protestes als carrers

Diversos grups de manifestants van tornar a sortir al carrer ahir per protestar contra la retirada de l'escó de diputat de Quim Torra. Una cinquantena de persones es va concentrar al parc de la Ciutadella i posteriorment van tallar la Gran Via cap a dos quarts de vuit del vespre. Pel camí els manifestants van cremar diversos contenidors o bé en van llançar al mig del carrer per bloquejar el pas. També van tirar pedres a un cotxe de la Guàrdia Urbana i diversos objectes a les unitats de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra que seguien de prop els esdeveniments.

El trajecte va tenir una primera aturada a la plaça Urquinaona, on es van encendre diverses barricades fetes amb contenidors. Després d'una estona va continuar pels carrers Pau Claris i Casp, on es van seguir llançant contenidors a terra. Els Bombers van apagar diverses barricades a Urquinaona.

Mentre estaven aturats a Urquinaona es van encendre tres o quatre contenidors més. Els Mossos van avisar els concentrats, molts d'ells encaputxats, que hi hauria càrregues si es persistia en aquesta actitud, i va ser llavors quan la cinquantena de manifestants van seguir el seu trajecte cap a la Gran Via. Els Mossos no van arribar a carregar en cap moment.

L'escena es va repetir en aquest punt, on, a més, els manifestants van tallar al trànsit. Quan els Mossos es van acostar als concentrats per demanar-los que desistissin d'aquesta actitud, els manifestants van marxar, i la policia tampoc va haver d'actuar. Els Bombers de Barcelona també van accedir a aquest punt per apagar les flames. A través de les xarxes socials es va anunciar que es desconvocava la protesta, però, en tancar aquesta edició, la cinquantena de persones seguia a l'entorn de la Gran Via enmig del desplegament policial. Sí que hi va haver corredisses i seguiment dels Mossos durant la dispersió cap a la zona de Passeig de Gràcia, que també va estar tallat al trànsit durant uns moments sense més conseqüències.