El TC porta a la fiscalia Roger Torrent per una possible desobediència a les seves resolucions

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat portar a la fiscalia el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident primer, Josep Costa i el secretari primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, perquè estudiï una possible desobediència a les seves resolucions. Aquest incompliment, a parer del TC, es va produir arran dels acords de la Mesa del 22 i 29 d'octubre que van admetre a tràmit una proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. El text constatava que el Parlament "reitera i reiterarà tants cops com ho desitgin els diputats la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític", així com la reprovació de la monarquia. El Constitucional estima així l'incident d'execució presentat per l'advocat de l'Estat i anul·la els acords.

A més, acorda notificar personalment aquesta interlocutòria a Torrent i a la resta de membres de la Mesa, així com al secretari general del Parlament, perquè impedeixin o paralitzin qualsevol iniciativa que suposi ignorar les resolucions del TC. D'altra banda, el ple també ha acordat declarar l'extinció d'un incident d'execució presentat pel govern espanyol pel mateix acord de la Mesa, que ja ha estat anul·lat pel mateix tribunal.