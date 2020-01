ERC «comparteix les conclusions» de Torra però evita valorar el calendari electoral

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha mostrat respecte per la decisió del president de la Generalitat, Quim Torra, d'anunciar la data de les properes eleccions quan el Parlament aprovi els pressupostos de 2020 i ha dit compartir-ne "les conclusions principals". En un comunicat, ERC ha evitat valorar el calendari electoral proposat pel cap del Govern i ha subscrit que a Catalunya li calen de manera "urgent" uns comptes que "donin resposta a les necessitats de la ciutadania" i "activar la via política" posant en marxa la taula de diàleg amb l'Estat. L'executiva del partit s'ha reivindicat com una eina "útil al servei de la ciutadania" que actua "amb lleialtat i responsabilitat". També han apel·lat a una "estratègia clara que beneficiï el conjunt del país".

De fet, des d'ERC han dit que seguiran treballant "com fins ara" en tots els fronts al servei de tot l'independentisme, amb "lleialtat i responsabilitat", "per seguir avançant cap a la república catalana". La formació ha reclamat una estratègia "clara" i han fet una crida a defensar les institucions i garantint que segueixin sent una eina útil al servei de la ciutadania. "El nostre adversari no és altre que l'Estat i la repressió amb què castiga el conjunt del moviment independentista", han apuntat.

El comunicat dels republicans s'ha difós després que la cúpula d'ERC s'hagi reunit per avaluar l'escenari polític que s'obria en funció del que anunciés el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la declaració institucional d'aquest dimecres.

Abans de la declaració institucional, ERC ha avisat JxCat que si Torra actuava "unilateralment" sobre el Govern "se sentirà lliure per prendre les seves decisions". Han lamentat no haver estat informats prèviament del contingut de la compareixença del president ni dels canvis en l'agenda de l'executiu.

A la seu d'ERC al carrer Calàbria s'hi ha reunit l'executiva encapçalada pel vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès; la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el president del Parlament, Roger Torrent, i els consellers d'ERC Ester Capella, Teresa Jordà, Alba Vergés i Josep Bargalló entre d'altres.

Poc abans de les 14h Aragonès i els consellers han abandonat la seu d'ERC. A les 15h el Govern té previst reunir-se per donar llum verda als comptes catalans. Posteriorment, segons l'actual agenda, Aragonès lliurarà els números al Parlament perquè iniciïn el curs parlamentari.