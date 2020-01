El Govern lliura els pressupostos de 2020: guia per saber què inclouen

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha lliurat aquest dimecres el projecte de llei de pressupostos catalans de 2020. A través del telèfon mòbil, Aragonès ha lliurat al president del Parlament, Roger Torrent, el projecte de comptes que ara inicia els tràmit parlamentari i que es preveu que quedin aprovats el 18 de març si l'oposició no intenta retardar-los. Aragonès ha manifestat que la voluntat del Govern és que els pressupostos a més d'afrontar les "urgències del dia a dia" de la ciutadania també "dibuixin el futur del país". El republicà ha reclamat a la classe política ser capaços de "generar consens" de país i mirar pels ciutadans enlloc de "prioritzat els interessos de partit". Per això, ha dit que la intenció és que el projecte de pressupostos compti amb aportacions i suport d'altres formacions a banda dels grups que donen suport al Govern i CatECP. Després d'enviar-se a través del telèfon intel·ligent els pressupostos elaborats pel Govern, Aragonès ha defensat els nous comptes perquè les necessitats de la ciutadania "són diferents" i n'hi ha moltes "d'urgents".

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha apel·lat als grups i els ha dit que facin propostes "concretes" per millorar el benestar de la ciutadania. "Les institucions només són dignes quan son útils", ha avisat. Torrent ha reclamat que els pressupostos que aprovi el Parlament "expressin dignitat" a través del compromís social.

A continuació, detallem les inversions que contempla el pressupost per a les principals conselleries:

Incorporació de 1.218 Mossos d'Esquadra i 378 bombers



Els comptes del 2020 contemplen 1.218 mossos d'Esquadra nous respecte els pressupostos del 2017, provinents de les ofertes públiques del 2018 i del 2019 de 1.500 efectius. A més, també preveu 378 bombers que procedeixen de les ofertes que s'han iniciat fet en els darrers anys amb l'objectiu d'arribar als 900 efectius nous. El pressupost del Departament d'Interior creix en 184 MEUR, amb 9,4 per a nous vehicles dels cossos operatius, 7 per la nova uniformitat, 2 per acabar obres de les comissaries de Banyoles i Torredembarra i 4,9 per a millores en els parcs de Bombers de Moià, Balaguer, Solsona, Girona i Granollers. Pel que fa al Departament de Justícia, l'increment és de 96 milions, amb 6,9 per a les obres del nou centre obert de Tarragona. El pressupost del Departament de Justícia també inclou 1,2 MEUR per desplegar i modernitzar equipaments de cinc nous òrgans judicials i 3,8 per a justícia gratuïta. També es contempla l'inici dels treballs del projecte del nou centre penitenciari de dones.

92 milions més per a dependència i 68 per a l'atenció a la infància



Els pressupostos del 2020 preveuen 92 MEUR més per al finançament de les polítiques d'atenció a la dependència, arribant als 1.566 milions. A més, es contempla una inversió de 388 milions per a la Renda Garantida de Ciutadania, el que suposa 125 milions més. Pel que fa a les polítiques d'atenció a la infància, la partida és de 306 MEUR, 68 milions més. Els comptes també preveuen 13 MEUR per a polítiques d'atenció a la immigració, quatre milions més, i 4 MEUR per a programes d'abordatge de la violència masclista i per serveis d'atenció integral LGTBI. En xifres globals, el capítol d'inclusió social i lluita contra la pobresa suma 346 MEUR del total del pressupost. D'altra banda, l'apartat de promoció social preveu 49 MEUR (0,1% del total), amb 34 per a polítiques de joventut i 10 milions per a les dones.

El pressupost de Salut creix en uns 900 milions i es contractaran 1.400 nous professionals a primària



El Departament de Salut tindrà un pressupost d'uns 9.700 MEUR el 2020. La conselleria augmentarà el seu pressupost en més de 900 MEUR. L'atenció especialitzada s'emporta bona part del pressupost, amb 6.440 MEUR, i a la primària es destinen 2.761 MEUR. El projecte de pressupostos que el Govern ha presentat aquest dimecres al Parlament preveu la contractació de 1.400 nous professionals a l'assistència primària, i un augment de 567 MEUR en la partida per recuperar i millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris. Els pressupostos preveuen 108 MEUR més per reforçar l'atenció primària, millorar les urgències i emergències, noves prestacions incorporades a la cartera de serveis i incrementar l'atenció especialitzada d'alta complexitat.

El pressupost d'Educació creix en 850 milions i Universitats recupera el finançament d'abans de la crisi



El pressupost del Departament d'Educació creix aquest 2020 en 850,1 MEUR i arribarà als 5.672 MEUR, una xifra superior a la del 2010, fins ara, la més alta de la història. Aquests comptes permetran ampliar en 5.395 el número de docents del sistema i en 737 el de personal d'administració i serveis. A més, es recuperarà el finançament de les escoles bressol, amb una partida de 70,8 MEUR, es tirarà endavant un pla pilot de beques menjador per a 103 centres de secundària i es destinaran 17,2 MEUR a desplegar el decret de l'escola inclusiva. Pel que fa a les universitats, el pressupost augmenta en 145,3 MEUR, que permet superar la xifra anterior a la crisi i arribar als 979 MEUR. La inversió en recerca se situa als 615 MEUR.

Les escoles El Vinyet de Solsona i la Serreta de Santpedor són les dues grans inversions que preveu el Govern de la Generalitat, en l'àmbit de l'ensenyament, a la Catalunya Central.

El desplegament de l'escola inclusiva preveu un augment de 262 docents i 184 de personal d'administració i serveis. Educació també preveu invertir 65,5 MEUR en un pla d'inversió en centres educatius, 15 MEUR per a beques menjador que arribaran, previsiblement, a 7.365 nous beneficiaris de primària. A més, el pressupost preveu una partida de 3,7 MEUR per un pla d'educació digital i 1,2 MEUR per a centres formadors. A més, també es considera desplegar l'Agència de Formació Professional de Catalunya.

La inversió en universitats creix en 129,5 MEUR per al finançament corrent dels centres, deixant a banda el finançament per d'R+D. D'aquests , 68,6 aniran al finançament de les universitats i 57,4 per a la rebaixa del 30% de les taxes universitàries en tots els trams. A més, es preveuen 3 MEUR per un canvi de gestió pressupostària de les taxes per les PAU, les PAP i les PAU per a més grans de 24 o 45 anys. Mig milió més es destinarà al programa Serra Húnter. En paral·lel, el Govern calcula destinar 9,7 MEUR al Pla d'Inversions Universitàries.

Pel que fa a la recerca, la inversió per aquest 2020 serà de 615 MEUR, l'1,7% del total. 319 seran per a R+D biomèdica i en ciències de la salut, 219 per a recerca i desenvolupament, 44 per a R+D en ciència i tecnologia agroalimentària i 33 per Innovació.

2.774 milions d'euros a infraestructures i mobilitat



El Govern preveu destinar 2.774 milions d'euros a la partida d'infraestructures i mobilitat, el què suposa el 7,7% del total i la quarta partida amb una major dotació dels comptes presentats pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, aquest dimecres a la Comissió d'Economia del Parlament, per darrera Salut (9.739,1 MEUR), Educació (6.695,9 MEUR) i el suport financer als ens locals (3.274,7 MEUR). Del total, més de la meitat -1.514 MEUR- s'adreçaran a l'Autoritat Metropolitana del Transport, que comptabilitza un increment de 106,3 MEUR; 386 milions al Departament de Territori i Sostenibilitat, 380 a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), 266 a Ferrocarrils de la Generalitat i 228 a altres empreses públiques. Quant al repartiment de la despesa, 1.577 milions d'euros es preveu destinar al suport al transport públic de viatgers, 688 milions a infraestructures ferroviàries, 446 milions a carreteres i 63 a la resta de programes.

La CCMA tindrà una partida de 240 milions d'euros



La inversió supera els 238,6 milions d'euros que va rebre la Corporació l'any anterior

La Generalitat destinarà 240 milions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per l'any 2020, una xifra a la que s'hi ha d'incloure cinc milions d'euros més en "prestació de serveis" i "ingressos diversos". Una inversió que supera els 238,6 milions d'euros que va rebre la CCMA l'any anterior. La xifra del 2019 suposava una inversió de la Generalitat de 229,6 milions d'euros. A aquesta partida s'hi va sumar una aportació extraordinària d'1,4 milions i 10,7 milions, menys 3,1 milions després que el Departament d'Economia ordenés retallar un 6% la despesa del sector públic. Així mateix, als comptes hi ha una partida total per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA de 297,5 milions d'euros.

Aprovats, si la resta de partits no ho retarda, el 18 de març



Segons fonts parlamentàries, el 12 de febrer els pressupostos se sotmetran al debat de totalitat al Parlament, és a dir, la cambra votarà si els rebutja per complet o si els continua tramitant, i llavors seguiran els passos pertinents fins al 18 de març, quan s'haurien d'aprovar definitivament al ple. Aquesta cronologia, però, es pot veure alterada si algun grup sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalitat dels comptes, la qual cosa podria endarrerir-ne fins a un mes l'aprovació final.