Jutgen dos acusats de segrestar una veïna de Girona durant sis hores

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres dos acusats de segrestar una veïna de Girona durant sis hores el 27 de juliol del 2018. Segons les acusacions, el calvari de la dona va començar a les 7.25 del matí, quan els acusats la van assaltar al pàrquing quan entrava al seu cotxe per anar a treballar. Segons ha explicat la víctima al judici, els dos homes li van propinar un cop de puny que li va trencar el nas i li van robar la bossa de mà. La dona va intentar fugir, però li van propinar una pallissa i la van fer entrar al seient de darrere del cotxe. Aleshores, els assaltants van conduir durant sis hores fins que una patrulla de la Guàrdia Urbana els va aturar a Barcelona, els va detenir i va alliberar la víctima. Els acusats tenen un llarg historial delictiu. Tots dos han assegurat que no recorden res d'aquell dia perquè s'havien drogat molt. S'enfronten a 16 anys de presó.

La víctima, que ha sol·licitat declarar evitant la confrontació visual amb els acusats, ha explicat que a quarts de vuit del matí, quan va baixar al pàrquing comunitari del seu edifici, va veure "dos individus" però no hi va donar més importància perquè pensaven que eren operaris d'una obra propera. Llavors, va anar fins al seu cotxe per anar a treballar.

Quan estava a punt d'entrar al vehicle, els dos homes la van abordar per l'esquena, li van clavar un primer cop de puny al nas que la va fer caure dins el cotxe i li van robar la bossa de mà. "Per intentar fugir, em vaig arrossegar fins a la porta del copilot, però em van agafar i em van començar a clavar cops i puntades de peu", ha explicat la dona. Aleshores, la van fer entrar al seient de darrere del cotxe, li van tapar el cap amb un jersei per evitar que els veiés i van començar a circular amb el vehicle.

Segons ha detallat la dona, un dels homes conduïa i l'altre es va asseure al seu costat, vigilant-la permanentment per evitar que fugís. La dona ha concretat que els assaltants l'amenaçaven constantment dient-li que tenien les seves dades personals i que, si els denunciava, farien mal a la seva família o assegurant-li que duien una pistola i que la matarien si intentava fugir.

També li van preguntar qui la trobaria a faltar durant el matí. La dona va respondre que es dirigia a la feina. Per això, els dos homes li van donar el mòbil durant uns segons, i li van fer enviar un missatge a la feina avisant que arribaria tard.

La víctima ha relatat que va poder endevinar, per la fressa que sentia del carrer, que anaven a força velocitat per carreteres asfaltades. Durant el recorregut, tot i que no va poder veure on eren, els assaltants van preguntar en algun moment com s'anava des de Palamós fins a Barcelona. "Suposo que estàvem a Palamós", ha dit. També va poder notar que enfilaven un camí de terra i s'aturaven en un descampat. Al llarg del trajecte, també es van aturar en un bar on un dels dos homes va dir que havia comprat "una cervesa i una orxata".

Segons el recorregut dels dos assaltants que ha reconstruït la fiscalia, de Girona van anar a Platja d'Aro. Des d'allà, van anar a Caldes de Malavella i van agafar l'autopista en direcció a Barcelona. "Van sotmetre la víctima a vigilància i control", apunta la fiscalia. La dona ha assegurat que estava totalment adolorida i que no va tenir cap oportunitat per intentar fugir: "Tan de bo l'hagués tingut".

Quan ja eren a Barcelona, segons la víctima els homes es van aturar el vehicle en tres ocasions per demanar indicacions per anar al barri de la Mina. Poc després d'un quart de dues de la tarda, una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona va aturar el vehicle a l'encreuament de l'avinguda litoral amb el carrer Josep Pla. "Sentia com els intentaven fer baixar del cotxe però ells no volien, jo no podia cridar perquè no sabia si em sentirien", ha dit la dona que ha relatat l'angoixa que va patir aquests minuts. "Quan els van fer baixar, vaig sortir del cotxe i em vaig abraçar al policia", ha dit.

Acabava aleshores un calvari de sis hores de segrest. A la víctima la van traslladar a l'hospital on va estar ingressada un dia i en va necessitar 127 més per recuperar-se de les lesions físiques. Segons concreta la fiscalia, com a resultat de la pallissa va patir un traumatisme cranioencefàlic, fractura dels ossos del nas, enfonsament de la mandíbula, policontusions, fractures de les apòfisis transversals de les vèrtebres lumbars i dolor a l'espatlla i al maluc esquerres.

La víctima arrossega seqüeles físiques i psicològiques com estrès posttraumàtic, limitació en l'apertura de la boca, dolor lumbar, coxàlgia posttraumàtica i una lleugera desviació del nas per culpa de la fractura.

Els lladres li van robar entre 350 i 400 euros, una targeta de memòria i tampoc ha pogut recuperar la clau electrònica per entrar a un pàrquing.

No se'n recorden

Els dos acusats tenen un llarg historial delictiu però només un té antecedents judicials a efectes de reincidència. De fet, entre altres condemnes, la mateixa Audiència de Girona li va imposar una pena de 4 anys, 3 mesos i 1 dia de presó per un assalt violent perpetrat el 27 de desembre del 2010 en un supermercat de Pals (Baix Empordà). Va actuar amb un còmplice i, després del robatori, van deixar lligades de mans i peus unes treballadores.

Al judici, els dos acusats asseguren que no recorden res: "Pot ser, però no me'n recordo". Tots dos han dit que havien estat tota la nit de festa consumint alcohol, cocaïna, LSD i marihuana. L'últim que tots dos han dit que recorden és que van entrar a un pàrquing per injectar-se cocaïna i no fer-ho "enmig del carrer". "Ja m'ha passat altres cops, quan mesclo drogues el meu cap és un altre", ha dit un d'ells.

La fiscalia sol·licita per als dos una condemna de 16 anys de presó per delictes de detenció il·legal, robatori amb violència, amenaces greus i lesions. També vol que indemnitzin la víctima amb un total de 36.940 euros.