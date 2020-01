L'Eurocambra dona llum verda a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea

L'Eurocambra ha donat llum verda aquest dimecres a l'acord per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En una votació sense precedents a la cambra, que veu per primer cop la sortida d'un estat membre del bloc comunitari, l'acord de sortida ha estat aprovat per 621 vots a favor, 49 en contra i 13 abstencions. El Brexit supera així el seu últim tràmit parlamentari i només falta que el Consell Europeu adopti el text aquest dijous perquè la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sigui efectiva a partir del 31 de gener. A falta d'aquest últim tràmit, primer el parlament britànic i ara l'Eurocambra posen, així, fi a tres anys de negociació i a 47 anys de pertinença del Regne Unit al bloc comunitari. Amb un període de transició fins al 31 de desembre en què la situació romandrà sense canvis per a ciutadans i empreses, un cop el Regne Unit surti del bloc comunitari començarà la següent fase: la negociació per a la relació futura.

A partir de l'1 de febrer comença el període de transició, que durarà, com a mínim, fins al 31 de desembre. Aquest període és prorrogable una sola vegada per un o dos anys més, però el primer ministre britànic, Boris Johnson, ja ha anunciat la seva intenció que no hi hagi cap pròrroga, que seria una decisió que hauria de ser adoptada conjuntament pel bloc comunitari i el Regne Unit abans de l'1 de juliol de 2020. Brussel·les, però, veu que hi ha poc temps per concloure una negociació complexa com la de la relació futura.

Ja com a tercer país, a partir de l'1 de febrer el Regne Unit no participarà en la presa de decisió de la Unió i deixarà de participar en les institucions europees, les agències i oficines, entre d'altres. El dret europeu, però, continuarà sent aplicable al Regne Unit durant el període de transició.



La negociació per a la relació futura

El 3 de febrer la Comissió Europea adoptarà un projecte amb les directrius globals de com enfocarà la negociació per establir les noves relacions amb el Regne Unit. Serà el Consell d'Afers Generals el que adoptarà el mandat i es començaran les negociacions formals amb el Regne Unit.

Com a cap del grup de treball per a les relacions amb el Regne Unit, l'encarregat de liderar les negociacions serà el francès Michel Barnier, el mateix que ha dirigit les negociacions per al Brexit.