De los Cobos diu que va ser Nieto qui va ordenar l'actuació policial de l'1-O

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que va coordinar el dispositiu policial de l'1-O, va assegurar ahir que va ser l'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto qui va ordenar a primera hora del matí d'aquell diumenge que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es dirigissin als col·legis electorals en veure la suposada «inacció» dels Mossos d'Esquadra.

En veure que els Mossos, segons ells, no pretenien impedir les votacions, van decidir no esperar al requeriments de suport de la policia catalana i anar directament a centres de votació prèviament elegits. Això va suposar «trencar la coordinació» amb els Mossos, però «conservar la comunicació» amb el cos, principalment amb el comissari Ferran López, a qui no considerava «la mà dreta» de Trapero ni que li hagués ocultat la veritable actuació de la policia catalana.

De los Cobos va refermar la idea que ell no tenia capacitat de decisió sobre l'actuació policial, i menys encara sobre els Mossos, tenint en compte els debats jurídics que hi havia hagut sobre la seva figura. De fet, va dir que tant el fiscal superior José María Romero de Tejada com la magistrada Mercedes Armas i els propis Mossos estaven d'acord en que el tinent coronel no podia donar ordres als cossos policials. De fet, va arribar a dir que la direcció de l'operatiu era inicialment del fiscal i després de la magistrada, cosa que després ha matisat. Fins i tot va dir que la coordinació del dispositiu no era d'ell en exclusiva, sinó del seu gabinet. «El comandament és unipersonal, no es comparteix ni es delega, per això es cobra més a finals de mes», va concloure.

En respostes a la defensa de Josep Lluís Trapero, De los Cobos va insistir a assegurar que l'actuació dels cossos estatals estava prevista que fos a requeriment dels Mossos, com s'havia acordat amb la fiscalia, tot i que la interlocutòria del TSJC donava el mateix paper als tres cossos policials. No obstant això, va dir que hi havia «desconfiança» amb la policia catalana, per l'actitud del major Trapero i les declaracions públiques del Govern.

Per això, van mantenir l'esperança en l'actuació dels Mossos fins a l'últim moment. «Esperàvem que no posessin tota la carn a la graella, però no pas que deixessin la graella sense carn», va assegurar.