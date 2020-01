Senserrich proposa que renuncïin tots els possibles substituts de Torra al Parlament

La política igualadina Maria Senserrich (JxCat) impulsa un moviment perquè tots els membres de la llista de Junts per Catalunya de Barcelona renunciïn de manera col·lectiva a una hipotètica acta de diputat, de manera que la llista quedi sense possibilitats de relleu. Això faria que la coalició JxCat i ERC encara quedés una mica més afeblida, amb dos vots menys, el del relleu de Carles Puigdemont i el de Quim Torra.

Senserrich va parlar ahir amb Regió7, 24 hores després que el seu nom aparegués com a diputable per rellevar Torra, per explicar la voluntat d'impulsar aquesta acció. Una mesura com la plantejada deixaria la formació sense possibilitats de relleu, però Senserrich considera que causaria un problema menor perquè creu que la coalició i el mandat estan arribant a les hores finals. Senserrich assegura que no li han notificat oficialment que sigui la que ha de rebre l'acta de diputat que en principi deixaria el president de la Generalitat, Quim Torra, després de la resolució de la Junta Electoral Central i les ordres dictades pel Tribunal Suprem. Aquesta proposta de renúncia col·lectiva la fa a títol personal i espera poder fer l'acte conjunt.

Senserrich va ser diputada del 2010 al 2017, i també portaveu del partit PDeCAT. Vinculada al sector de Carles Puigdemont, amb qui l'uneix una estreta amistat forjada els anys del Parlament, i estreta col·laboradora del bagenc David Bonvehí, president de la formació, el 2017, després de no ser electa, va decidir fer el seu pas al costat i iniciar una vida professional allunyada de la política.



El TC, contra Torrent

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va acordar ahir de manera unànime instar la Fiscalia perquè estudiï si escau obrir diligències contra el president del Parlament, Roger Torrent, per un presumpte delicte de desobediència per haver tramitat resolucions que reiteraven l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia després de conèixer-se la sentència del procés independentista a Catalunya. La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va obrir una investigació el mes de novembre passat per aquests mateixos fets, en el context dels incidents d'execució de les sentències del Tribunal Constitucional. L'actuació de la Fiscalia es va produir després que el tribunal de garanties fes quatre advertiments al president del Parlament, Roger Torrent, per complir la llei.

En una tercera interlocutòria que també es va donar a conèixer ahir, el TC declara extint un tercer incident d'execució que va promoure el Govern espanyol contra els acords de la mesa del Parlament que tornaven a insistir en la independència. En aquest cas, la interlocutòria raona que els acords ja els va anul·lar l'altra que es va aprovar ahir al matí sobre l'incompliment d'una sentència que va dictar aquest òrgan el 2015.



Torra estudia la crisi de Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, va consultar dilluns l'opinió de consellers, diputats i altres càrrecs de JxCat sobre com resoldre la crisi amb els seus socis de Govern, ERC, i va rebre consells molt dispars: des de convocar eleccions fins a esperar que s'aprovin els pressupostos.

Diverses fonts de JxCat van explicar a Efe que dilluns, a l'acabament de la tempestuosa sessió plenària en què Torrent va comunicar al president que el seu vot no podria comptabilitzar-se després de l'ordre de la JEC de retirar-li l'acta de diputat, es va celebrar una reunió a les dependències del grup perquè cadascú exposés el seu punt de vista sobre què fer. Segons les fonts consultades, van parlar pràcticament tots els diputats i consellers de JxCat, i també l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va intervenir-hi per videoconferència.

El president Torra es va limitar a demanar les opinions dels presents, que van ser d'allò més dispars, encara que tots ells van coincidir a denunciar la «gravetat» de la decisió presa per Torrent, i avalada pel grup d'ERC, de deixar en suspens el vot del president al Parlament.