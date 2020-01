Un creuer procedent de Barcelona, bloquejat a Roma per un possible cas de coronavirus

A uns 6.000 passatgers d'un creuer de la companyia Costa Cruceros procedent d'Espanya se'ls ha impedit desembarcar aquest dijous al port de Civitavecchia (Roma, Itàlia) fins que es realitzin les anàlisis a una dona que feia el creuer originària de Macau que presenta símptomes compatibles amb el coronavirus causant de la «pneumònia de Wuhan». Entre els passatgers, hi ha espanyols.

La nau Costa Smeralda, que ha realitzat etapes a les ciutats de Palma de Mallorca, Barcelona i Marsella, es troba en aquest port pròxim a Roma des d'aquest matí a l'espera que es realitzin les anàlisis a la dona i no baixaran fins que se'n coneguin els resultats. El protocol ha començat després que la dona originària de Macau, regió autònoma de la costa sud de la Xina, presentés febre i problemes respiratoris.



Aïllada a l'hospital del vaixell



La dona i el seu marit, que no presenta símptomes, han sigut aïllats a l'hospital del vaixell Efe. Fins a la nau s'ha traslladat un equip de l'hospital Spallanzani de Roma, que ha realitzat les proves a la dona i ha tornat al centre per analitzar-los i donar un resultat al més aviat possible.

La parella, segons els mitjans italians, va embarcar al port de Savona, a Gènova, nord-oest d'Itàlia, després d'arribar a l'aeroport de Malpensa a Milà el 25 de gener.