Els espanyols repatriats de Wuhan seran posats en quarantena

Els espanyols que es troben a la ciutat de Wuhan, epicentre del brot del virus, seran repatriats dins d'un dispositiu europeu i estaran en quarantena quan tornin a Espanya, va informar el ministeri de Sanitat.

Fonts d'aquest departament van explicar que «s'està organitzant un dispositiu europeu per a la repatriació dels nacionals de cada país», i que entre les mesures que s'adoptaran per preservar la seguretat a Europa hi ha l'establiment de la quarantena, de la mateixa forma que a alguns països comunitaris. El dispositiu per a la quarantena a Espanya es concretarà avui.

En aquest sentit, l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid va activar el protocol d'actuació per rebre les persones repatriades des de Wuhan.

La planta 22 de l'esmentat centre hospitalari és el lloc designat pel ministeri de Sanitat per ser la unitat de referència d'infecciosos.

No obstant això, fonts del mateix centre van assegurar que a la planta 22 encara no els han donat un protocol per a aquesta malaltia en concret, i l'únic que han rebut els treballadors d'Urgències és una petita caixa de cartró amb «tres parells de guants, tres mascaretes i tres bates», així com un foli amb set punts a seguir davant de casos sospitosos «amb símptomes respiratoris i/o febre de qui hagi viatjat o tingut contacte amb persones que hagin viatjat a la Xina». «És lamentable com ho estan gestionant», va assegurar un treballador.



Propera sortida

La vintena d'espanyols que es troben retinguts a la Xina pel brot de la malaltia tenen «indicis» que en els propers dies podrien sortir del país asiàtic, segons va explicar Manuel Vela, un dels entrenadors de l'equip de futbol Wuhan Three Towns.

Diversos països van començar a evacuar els seus nacionals de Wuhan, focus de l'actual epidèmia del virus, que ha causat la mort de 132 persones a la Xina, amb prop de 6.000 contagiats fins ara. Això mentre diferents aerolínies anunciaven la suspensió dels seus vols cap al país asiàtic. És el cas d'Iberia, British Airways, Lufthansa i KLM, al mateix temps que American Airlines i United Airlines cancel·laven serveis per baixa demanda de passatgers i altres grans companyies, com Air France, permeten anul·lar els seus vols sense cap cost.



Primers retorns

Un avió amb 206 japonesos que eren a Wuhan va arribar a Tòquio com a part d'un operatiu per evacuar centenars de persones que han demanat tornar al seu país a causa del brot.

Amb anterioritat, un avió amb personal diplomàtic dels Estats Units i altres ciutadans d'aquest país va deixar l'epicentre del brot amb destinació a l'estat de Califòrnia.

Per part seva, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va destacar, després del seu viatge a la Xina per conèixer les mesures contra el virus, que els esforços han de seguir centrats en lluitar-hi en contra a l'epicentre del brot, a Wuhan, ja que si ampliessin el focus «seria el caos».

En la seva reunió amb el president xinès, Xi Jinping, tots dos van acordar que la principal estratègia ha de seguir sent una «intervenció forta i seriosa» com la que actualment es du a terme a Wuhan, «ja que si hi ha diversos focus seria el caos», va reiterar Tedros en una roda de premsa a Ginebra.

El màxim responsable de l'OMS, que va convocar per a avui un nou comitè d'emergència per tornar a estudiar una possible emergència internacional pel brot, va destacar que «hi ha preocupació davant la possibilitat que es detectin casos a països amb febles sistemes sanitaris». Va afegir que «els últims dies ens ha preocupat el progrés del virus, amb casos de transmissió entre humans a països com Alemanya, Vietnam o el Japó».