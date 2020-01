L'exèrcit d'Israel envia reforços a la Franja de Gaza i Cisjordània

L'exèrcit d'Israel va anunciar ahir l'enviament de reforços a zones de Cisjordània i a la frontera amb la Franja de Gaza davant les manifestacions de rebuig a l'anomenat «Acord del segle», la proposta de pau presentada pels Estats Units per al conflicte palestinoisraelià.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van indicar que estan fent una «valoració de la situació», sense especificar quantes tropes addicionals seran enviades ni on seran desplegades, tal com va recollir el diari The Times of Israel.

Durant la jornada, dos palestins van ser ferits de bala en el marc de les protestes, mentre que un nombre indeterminat de persones van ser ferides per l'impacte de bales de goma disparades per les forces de seguretat d'Israel.

L'anomenat «Acord del segle» assenyala Jerusalem com la capital «indivisible» d'Israel, que retindria el control de les colònies jueves i de la vall del Jordà, mentre que Palestina tindria la seva capital a Jerusalem Est.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va defensar, en una compareixença a la Casa Blanca amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que és una solució «realista» per garantir la convivència pacífica de dos estats i va instar els palestins a acceptar aquesta «oportunitat», que «podria ser l'última».