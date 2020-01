Macron acusa Turquia d'ingerència en el conflicte armat a Líbia

El president de França, Emmanuel Macron, va acusar ahir el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, d'ingerència en el conflicte a Líbia i d'enviar «mercenaris sirians» al país en suport al govern d'unitat. «Durant els últims dies, avions turcs han traslladat mercenaris sirians que han portat a ter-ritori libi», va denunciar, i va recalcar que això «suposa una violació explícita i gravíssima de l'acord assolit a Berlín». «Suposa no respectar la paraula donada», va dir el mandatari francès, i va afegir que «atempta contra la sobirania líbia i contra la seguretat de tots els europeus i sahelians». El primer ministre del govern d'unitat, Fayez al-Serraj, i el mariscal de camp Khalifa Haftar, lleial a les autoritats assentades a l'est de país, van acordar a Berlín un «pla integral» per a la solució del conflicte armat a Líbia.