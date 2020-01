Les reaccions de diversos líders de la Catalunya Central a l'anunci de noves eleccions al Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar aquest dimecres que després d'aprovar els pressupostos del 2020 es faran unes noves eleccions per la fractura existent entre ERC i JxCat. Davant d'aquesta situació, deu líders de partits i entitats de la Catalunya Central ens donen la seva opinió.

Andrés Rojo: «És hora de posar el Parlament al servei dels ciutadans»



El president de Cs a Manresa considera que qui ha de convocar eleccions no és Quim Torra, «que ja no és diputat ni cap de govern», sinó que és l'executiu central «qui l'ha de cessar i convocar-les». A banda del procediment, afirma que la crida a les urnes és «totalment necessària perquè el Parlament de Catalunya fa molt temps que no està fent política per als catalans i ja és hora de tornar-lo a posar en marxa i posar-lo al servei dels ciutadans, que és la seva funció». Assegura que Ciutadans posarà tots els mitjans a la seva disposició perquè al govern de Catalunya no passi el mateix que al govern d'Espanya, «que es troba en mans de populistes i separatistes».



Antoni Massegú: «Si ens creiem que tenim institucions, s'han de defensar»



L'acceptació de la retirada de l'escó al president Quim Torra ha estat la gota que ha fet vessar el got de les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra, segons el portaveu de JxCat a Manresa, que afirma que, «si ens creiem que tenim institucions pròpies, s'han de defensar». El portaveu del grup municipal de Junts per Manresa no considera acceptable l'actitud d'Esquerra Republicana, que situa la Generalitat de Catalunya en la «incapacitat de donar resposta a un requeriment injust». Després de moltes discrepàncies amb Esquerra, aquesta la considera insalvable, però espera que torni la unió perquè «junts és com tenim més força davant l'Estat».



David Rodríguez: «No es pot fer costat al president posant en risc el Parlament»



L'alcalde de Solsona (ERC) veu «molt malament» la situació política a què s'ha arribat perquè «hi ha desorientació i una manca de visió estratègica». Tenia l'esperança que els discursos dels presos al Parlament «haurien fet seure les parts, però no hi ha hagut manera, i sap greu perquè el país demana consens». No entén «l'actitud de Torra de car-regar les culpes a Torrent; una cosa és fer costat al president i l'altra fer-ho al preu que sigui posant en risc la segona institució del país quan sabem que una sentència l'acabarà apartant». Arribats a aquest punt, pensar en unes eleccions «és l'única solució que quedava», però no veu el futur «gens clar».



Cristòfol Gimeno: «No ha estat només una picabaralla; ja no hi ha marxa enrere»



«Torra està desautoritzat perquè ja no té el suport parlamentari que sostingui la majoria que el va fer president, hi ha hagut un trencament de la coalició de govern més que evident i, en conseqüència, toca convocar eleccions aviat i donar veu al poble, que és qui en surt perjudicat». És la lectura que fa el primer secretari federació XI del PSC dels esdeveniments dels últims dies al Parlament, «que no han dut a una picabaralla, sinó a una situació que no té marxa enrere» per més que defensa que Torra és president fins que no hi hagi una sentència ferma en contra. «Més enllà d'aquestes incerteses, ara ens convenen uns pressupostos», tot i que «em queda el dubte».



Joan Baptista Costa: «S'obren esperances per tenir un govern que governi el país»



El regidor dels Comuns a Sant Vicenç assegura que la declaració que va fer ahir el president Torra «és la que ja fa dies que demanem», en el sentit que «el país necessita uns pressupostos que posin fi a les retallades i permetin sortir de la crisi actual, i després, unes eleccions». Confia que aquestes eleccions «portaran modificacions en la composició del Parlament, o en tot cas s'aclariran posicionaments». En aquest context, pensa que «s'obren vies d'esperança per tenir un govern que governi el país i respongui a les necessitats de la gent», i també veu «noves perspectives de treball, tant amb el govern de l'Estat com a Catalunya».



Genís Rovira: «És trist que s'hagi fet un circ d'una cosa que es veia a venir»



«Feia mesos que aquesta legislatura estava esgotada, però tot plegat s'ha fet de la pitjor manera possible», apunta el regidor cupaire de Navàs, i lamenta que «hi hagi hagut d'haver un circ per acabar amb una cosa que es veia a venir», sobretot en referència als fets de dilluns al Parlament. Retreu tant a ERC com a JxC haver volgut «estirar el màxim» el mandat per motius partidistes, «els uns per tirar endavant uns pressupostos al seu acord, i els altres perquè no tenen un cap de llista alternatiu». Veu les eleccions «inevitables i necessàries», i voldria que servissin «per intentar fer un govern d'esquerres, progressista i independentista».

Joan A. López Noguera: «El procés no era d'independència sinó una lluita pel poder»



Per al secretari territorial del PP a Catalunya i president de la secció local dels populars a Berga, «s'ha constatat que el procés no era d'independència, sinó d'una lluita pel poder d'uns i altres». En aquest sentit, considera que «tant ERC, pactant a Madrid amb Sánchez, com JxC, han anat maniobrant de cara a unes possibles eleccions» que López Noguera considera que cal fer «com més aviat millor», amb la idea «que els ciutadans posin aquest partits a l'oposició perquè el que han fet és enganyar la gent». Diu que la situació política és complicada però que a partir d'ara «veiem que hi pot haver una sortida a l'embolic que tenen muntat».



Josep Ramon Bosch: «És el moment de passar pàgina a un projecte suïcida»



«És un moment polític molt complicat per a tothom, però ha servit perquè part de l'independentisme s'hagi adonat que el moment màgic de la unilateralitat és impossible». El santpedorenc, expresident de Societat Civil Catalana i ara secretari general provisional de la nova formació Lliga Democràtica, veu la situació actual com «una oportunitat de passar pàgina» a un mandat en què considera que s'ha defensat «un projecte suïcida», i ha estat «una pèrdua de temps per a Catalunya i per a Espanya». Considera necessari que «Catalunya pugui tornar a votar per sortir d'aquest moment màgic i trobar una alternativa que permeti fer el que no s'ha fet fins ara: governar».



Eudald Camprubí: «El partidisme el paga la República que hem de fer»



El coordinador de l'ANC a Manresa assegura que l'assemblea està «especialment decebuda per la lluita fratricida entre els grans partits». Creu que en aquests moments està aflorant una dinàmica d'enfrontament que «arrosseguen des de fa molts anys» i que ha portat que a hores d'ara no hi hagi una lluita de conceptes «sinó partidista». Des del seu punt de vista, la poca capacitat d'anàlisi «condueix a una situació de bloqueig que desmobilitza, polaritza i dificulta l'entesa i qui ho paga és la República que hem de fer». Lamenta que les paraules d'Aznar que abans es trencaria Catalunya que Espanya hagin estat un presagi per la incapacitat de fer pinya.



Jordi Corrons: «Estem com estem per culpa de la repressió»



El president d'Òmnium Bages-Moianès creu que el moment polític respon «a la dinàmica entre partits que hi ha ara mateix» i afegeix que «nosaltres no opinem si els partits actuen bé o no, sinó que intentem acompanyar-los perquè les estratègies vagin plegades. I no deixem ni deixarem d'intentar que les coses vagin millor». Corrons ha volgut deixar clar que «estem com estem perquè la repressió als partits polítics i a la ciutadania és duríssima». En aquest context d'altíssima pressió les discrepàncies són «fins a cert punt comprensibles. No són desitjables però les entenem. Més que buscar culpables cal bastir una estratègia conjunta per fer front a repressió de l'Estat».