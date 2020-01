Torra confia que Sánchez «no tanqui cap porta al diàleg» i recorda que la reunió «havia d'encarrilar la negociació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat a l'anunci de la Moncloa de mantenir la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, del dia 6 de gener però ajornar l'inici de la negociació entre governs per a després de les eleccions. En un comunicat de Presidència, Torra afirma que està "convençut que el president Sánchez no tancarà cap porta al diàleg en aquesta trobada ni exclourà cap contingut", confiant així que la reunió continuarà servint per engegar el procés negociador i no únicament per a tractar "qüestions urgents com els efectes de la borrasca Gloria", com ha detallat la Moncloa. Torra recorda que ja va "deixar clar" a Sánchez que la reunió dels dos presidents "havia de servir per encarrilar la mesa de negociació", i no apunta cap element que li faci entendre que això ha de canviar.

Al mateix comunicat, el president recorda també que va reunir les principals forces polítiques i entitats independentistes el passat 15 de gener "per acordar quins punts havia de tractar amb el Sánchez", i que "es va acordar per unanimitat que serien l'exercici del dret d'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia".