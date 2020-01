Els Verds al·leguen desacord en l'estratègia sobre Catalunya per dir no a Puigdemont

La copresidenta del grup dels Verds al Parlament Europeu, Ska Keller, va al·legar ahir «desacords» sobre l'estratègia a Catalunya entre el seu partit i el de Carles Puigdemont per justificar el seu no que ell i Toni Comín s'unissin al seu grup a l'Eurocambra.

Verds/ALE va matenir ahir una reunió en què únicament es va tractar la sol·licitud d'adhesió de Puigdemont i de Comín, malgrat que tots dos l'havien retirat unes hores abans i per això no es va arribar a votar la seva inclusió en la formació. A la sortida de la reunió, Keller va dir que ni Puigdemont ni Comín estan «alineats amb polítiques verdes» i també va apuntar a «desacords sobre l'estratègia a Catalunya», cosa que –va dir– «no és sorprenent». «Sobre Catalunya, crec que els nostres membres i nosaltres com a grup sempre hem defensat una estratègia de diàleg, de buscar una solució, d'assegurar-se que tothom s'assegui a la taula i demanar un diàleg [...] i amb el senyor Puigdemont la nostra impressió és que la seva estratègia és una mica diferent de simplement perseguir el diàleg», va recalcar Keller. «Tenim diferències polítiques perquè som dos partits diferents, això és normal, estem en democràcia, però senzillament és que no són un partit verd», va afegir.