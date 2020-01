Com afrontar el càncer: «Comparteixi les seves emocions, pregunti al seu oncòleg»

Hi ha notícies que esperem no rebre mai i una és la de tenir càncer». Segons la psicooncòloga Raquel Roizner, això suposa un «impacte emocional per al pacient i el seu entorn». «Hi ha quatre fases: la de negació i evitació –«això no em pot estar passant a mi»–, la del fatalisme –amb sentiments d'ira i ràbia–, la de la desesperança –plor, tristesa, preocupació ansiosa– i la de l'esperit de lluita –augment de la sensació de control», va explicar Roizner en la xerrada «Cáncer: cómo afrontarlo. Desde la prevención al tratamiento», que es va celebrar ahir durant la jornada d'inauguració del Centro 360 de Excelencia Oncológica GCCC. Aquest espai ha estat impulsat per la Clínica Corachan, referent en la sanitat privada de Catalunya, i per GenesisCare, companyia líder internacional en tractaments de càncer.

Per a la psicooncòloga d'aquest centre, «compartir les emocions amb l'entorn disminueix l'angoixa», si bé ha advertit que aquesta malaltia «altera la dinàmica familiar». També va recomanar dir la veritat als fills, sempre ajustada, això sí, a l'«edat evolutiva» del menor. «Si als nens no els comuniquem bé tot, poden experimentar sentiments de tristesa i culpabilitat», ha avançat.

El «consell genètic» ofereix informació als pacients sobre el risc de tenir una malaltia.

Juntament amb ella també van ser-hi altres professionals, com ara Daniel Mataró, ginecòleg de la clínica CIRH Eugin. «Un dels dubtes que tenen les pacients és quin tractament han de fer. Si l'oncòleg considera que alguns tenen un impacte en la fertilitat, es pot fer una preservació de la fertilitat», va explicar. Existeixen «tractaments hormonals ràpids» que, en només dues setmanes, permeten fer una «estimulació dels ovaris». Després aquests òvuls passen a congelar-se.

Mataró va explicar que, després de la superació d'un càncer d'ovaris, és important veure com ha quedat la «reserva ovàrica». «Si la dona torna a ovular, pot aconseguir un embaràs natural. En cas que no sigui així, s'ha de recórrer als ovòcits congelats i fer una inseminació artificial. La tècnica de la congelació d'ovòcits ha millorat molt: la supervivència d'aquests és d'entre el 93% i el 95% després de la congelació. Però l'èxit de l'embaràs dependrà de l'edat que ella tenia quan va realitzar la congelació», va remarcar. Sempre millor fer-ho abans dels 35.



Testos genètics

Per la seva banda, la doctora Amaia Ramírez, oncòloga mèdica del Centro 360 de Excelencia Oncológica GCCC, va explicar que el «consell genètic» ofereix informació als pacients sobre el risc, en funció dels seus antecedents familiars, de tenir una malaltia. «Avui en dia, a les consultes d'oncologia es du a terme un arbre familiar. Els càncers de mama, ovari, pròstata i còlon són els més hereditaris», segons va informar Ramírez.

Ella mateixa va detallar que, una vegada recopilada aquesta informació genètica, existeixen senzilles cirurgies preventives, com ara l'extirpació dels ovaris o de la trompa a una certa edat, una cosa que protegeix «fins al 95% del càncer d'ovari i fins al 40% del càncer de mama».

A la xerrada hi va ser present la cantant Gisela Lladó, la mare de la qual va superar un càncer de mama fa 10 anys. «De sobte es van canviar els rols: jo era la mare i ella la filla. La treia de casa, la movia, l'entretenia... Li feia les cures a casa. Vaig fer un curs accelerat en psicologia i infermeria. És complicat, però quan veus que les coses es van solucionant, tot queda en un record», va relatar.

Finalment, la jornada va culminar a la tarda amb l'acte oficial d'inauguració del Centro 360 de Excelencia Oncológica GCCC, que va tenir la presència d'Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Arantxa Moll, consellera de Clínica Corachan i patrona de Fundación Corachan, i Álvaro Alcolea, director general financer de Prensa Ibérica.