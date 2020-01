Els espanyols repatriats de Wuhan arribaran a Torrejón a primera hora de la tarda

Els espanyols repatriats de Wuhan, Xina, arribaran a la base de Torrejón de Ardoz a primera hora de la tarda. Fonts del ministeri de Sanitat, han detallat que al vol hi viatgen 120 passatgers, 19 dels quals són ciutadans espanyols. També hi ha un polonès resident a Espanya, una ciutadana xinesa casada amb un espanyol, dos matrimonis danesos i un ciutadà noruec. Està previst que l'avió aterri a Londres a dos quarts de dues del migdia, dos quarts de tres a la península. Un cop aquí, se'ls farà una primera avaluació i després hauran de passar una quarantena de 14 dies a l'hospital Gómez Ulla de Madrid. Els repatriats podran rebre visites al centre hospitalari "amb les mesures de protecció necessàries". La OMS va declarar ahir l'alerta internacional per l'expansió del coronavirus.