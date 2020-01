L'excandidat de PxC a Manresa condemnat a mort a Tailàndia per assassinat confessa el seu crim

L'excandidat de Plataforma per Catalunya a Manresa Artur Segar-ra, condemnat a la pena de mort per l'assassinat a Bangkok de David Bernat, ha confessat per primera vegada ser l'autor del crim en una carta per demanar clemència al rei de Tailàndia i evitar la seva execució.

El convicte, que va mantenir la seva innocència durant tot el procés judicial, ara admet en la carta que la nit del 19 de gener del 2016 va matar Bernat en reaccionar de manera violenta durant una abrupta baralla amb la víctima. El dia 20 de novembre passat el Tribunal Suprem de Tailàndia va deixar en ferm la sentència i va mantenir la pena de mort contra el català pel segrest, robatori i assassinat premeditat de David Bernat, originari de l'Albí (Garrigues).

Segarra, en el document redactat en tailandès pel seu advocat defensor, Woratham Cheeranon, i amb data del 23 de desembre del 2019, evita pronunciar-se sobre què va passar després de l'assassinat de Bernat, a qui assegura va conèixer a Tailàndia el 2014 i compartien al país un projecte de negoci.

Segons les investigacions acceptades per la Justícia, Segarra va planejar el segrest de Bernat amb l'objectiu d'apropiar-se dels diners que la víctima tenia en un compte bancari a Singapur, abans d'assassinar-lo entre el 26 o 27 de gener, esquarterar el cadàver i llançar-lo a un riu que creua Bangkok.