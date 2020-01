El TC avala suspendre Junqueras perquè no va ser «arbitrari» ni «irraonable»

El Tribunal Constitucional ha avalat l'actuació del Suprem quan va suspendre cautelarment com a diputats Oriol Junqueras i Raül Romeva després de ser processats per rebel·lió, una mesura enquadrada en la persecució de delictes que suposen «un desafiament a l'essència de l'Estat democràtic». Per al TC, el raonament del Suprem «no pot qualificar-se d'arbitrari, irraonable o incurs d'error patent». Així, desestima els recursos d'empara de Junqueras i Romeva contra la interlocutòria del juliol del 2018 que va confirmar la seva suspensió i la d'altres tres processats com a diputats. El Suprem va acordar la mesura per la Llei d'enjudiciament criminal, que preveu que un cop sigui ferm el processament i s'acordi presó provisional per un delicte relacionat «amb bandes armades o individus terroristes o rebels», el processat amb càrrec públic quedarà «automàticament suspès».