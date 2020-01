Torrent diu que no ha deixat Torra a l'intempèrie i dona la culpa a un «estat demofòbic»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha negat que hagi deixat a l'intempèrie el president de la Generalitat, Quim Torra, tal com aquest va manifestar en la declaració institucional de dimarts. En una entrevista a Rac 1, Torrent ha argumentat que el Parlament no ha pres la decisió de treure l'acta de diputat a Torra sinó que el responsable és un "estat demofòbic que intenta vulnerar els drets fonamentals". Així mateix, ha explicat que no es podien posar en risc els acords del Parlament com poden ser els pressupostos per al 2020. D'altra banda, el president de la cambra catalana ha fet autocrítica i ha admès que hi ha una "dinàmica partidista" en l'àmbit independentista i que el "gran problema de la legislatura ha estat confondre l'adversari".

Torrent ha dit que aquesta setmana ha estat de les més complicades i que ho ha passat malament tot i que ha tingut moments de satisfacció com quan els polítics presos van entrar dimarts al Parlament per la porta solemne del Parlament.

Segons ha defensat Torrent, el perquè de la situació és un Estat "que ha pres la determinació de torpedinar un moviment polític que és legítim a través de la vulneració de drets i la via del desgast autoritari". I ha afegit que el "gran problema de la legislatura és confondre l'adversari". "L'adversari és l'Estat que està posant tots els seus aparells en contra de decisions democràtiques i no el company de trinxera", ha defensat.

Torrent ha admès que està trist per la situació al Parlament al voltant del president Torra però ha afegit que "no es tracta de quedar bé una tarda" i que el que toca és "ser responsable amb la institució, el país i el moviment".

De fet, segons Torrent, "per fer un salt al buit" cal preveure totes les conseqüències de la desobediència. I, sobretot, la desobediència ha de ser útil i tenir una estratègia darrere. "Hem parlat de la desobediència com a solució de tot i no ho és. Ha de respondre a una estratègia i a una utilitat", ha reblat. Així mateix, ha considerat que no s'ha d'abusar d'un "simbolisme estèril" i ha defensat que no veu alternativa a l'estratègia d'ERC.

Pel que fa a les aliances de govern després de les pròximes eleccions, Torrent ha considerat que s'ha de ser un "extraterrestre" per pensar que ERC vol governar amb el PSC i ha apuntat que aquest tipus de pacte es pot fer servir "d'espantall electoral". "Jo podria caure en al mateixa tessitura i apuntar a un pacte JxCat amb el PSC tal com han fet a la Diputació de Barcelona", ha afegit.