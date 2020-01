La UE acomiada el Regne Unit i demana una nova etapa de lideratge i unitat a la UE

Els presidents de les tres institucions de la Unió Europea han escenificat aquest divendres l'inici de l'etapa post-Brexit. En una compareixença conjunta, la presidenta de la Comissió, Ursula Von der Leyen, el president del Parlament, David Sassoli, i el del Consell Europeu, Charles Michel, han volgut donar una imatge d'unió i reivindicar el projecte europeu davant la sortida, per primer cop, d'un estat membre. A escasses hores que el Brexit sigui efectiu i malgrat reconèixer que la sortida del Regne Unit és una "ferida oberta", els líders de les institucions europees han subratllat que també crea "oportunitats" i han avisat als britànics que no podran seguir tenint els mateixos beneficis que fins ara. Brussel·les presentarà dilluns la seva proposta per a les negociacions de la futura relació amb el Regne Unit.

"Volem tenir la millor relació possible amb el Regne Unit, però mai serà tan bona com quan era un estat membre", ha avisat Von der Leyen, que ha reivindicat la "unió" com una "força" de la Unió Europea. "La força no està en la isolació, sinó en la nostra unió", ha afegit la presidenta de la Comissió, que ha fet una crida a mirar al futur amb la revolució digital i la crisi climàtica com a grans reptes.

Al seu torn, el president del Consell Europeu ha remarcat la necessitat que la Unió Europea sigui "més estimada" entre els ciutadans. "No és mai un moment feliç quan algú marxa, però s'obre un nou capítol. Dedicarem tota l'energia a construir una Unió Europea més ambiciosa i forta", ha subratllat Michel en un "dia excepcional" per al bloc comunitari.

Finalment, el president del Parlament Europeu ha reivindicat les "oportunitats" que s'obren per a la Unió Europea després del Brexit. "Les volem explotar totes", ha dit Sassoli, que ha apuntat que per als estats és una "gran oportunitat" formar part de la Unió Europea.