Budó: «No pot ser que es generi cap núvol de desconfiança» amb ERC

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que des del Govern s'està treballant per mantenir una relació «cordial» amb el seu soci. «No pot ser que es generi cap núvol de desconfiança», va afirmar la també portaveu de l'Executiu català durant la seva visita a la Vall d'Aran, on va presidir una reunió bilateral entre la Generalitat i el Conselh Generau. La consellera va voler deixar clar que JxCat i ERC s'hauran d'entendre «fins que hi hagi eleccions, en els pròxims mesos i més endavant», i que una mostra de la voluntat que hi ha entre tots dos partits polítics a l'hora de d'adoptar acords ha estat l'aprovació dels pressupostos al Consell Executiu. La consellera de la Presidència va reconèixer que dilluns es va viure «una imatge que no va agradar ningú», però va explicar que des del Govern es treballa amb «responsabilitat» per preservar la confiança amb ERC. Així, va dir que a banda de tirar endavant amb els comptes del 2020, els socis hauran d'abordar pactes per permetre «que el país tingui cobertes les necessitats».