Cuixart lamenta "la falta de sentit d'estat i la lluita partidista"

Jordi Cuixart ha lamentat "la falta de sentit d'estat i la lluita partidista" que han protagonitzat els darrers dies els partits independentistes. En una carta adreçada als socis de l'entitat que presideix, Òmnium Cultural, Cuixat opina que "la gent hi és" però alerta que "no es poden generar frustracions" que condueixen a "una desorientació permanent".

Per això considera que "fins que no torni la generositat serà impossible avançar" i subratlla que "la ciutadania d'aquest país es mereix coherència i altura de mires". També afirma que Òmnium treballarà "sempre" pels "grans consensos" i per "no renunciar mai al diàleg" mentre l'Estat "alteri majories democràtiques i vulneri drets humans".

També explica que Òmnium seguirà "pressionant" per a la "resolució democràtica del conflicte", amb "la fi de la repressió i l'amnistia de tots els presos polítics, exiliats i represaliats".

Però alerta: "Rebutgem l'indult i qualsevol mesura o xantatge, per molt que pretengui condicionar un permís, que impliqui renunciar a la lluita per l'autodeterminació mitjançant l'exercici de drets fonamentals". Cuixart es refereix, així, a l'oposició de la Fiscalia a la petició que ha fet per tenir un permís de tres dies, per "prematur" i per "manca de penediment".

Finalment, Cuixart també valora el primer permís que ha tingut com a pres: "Poder abraçar família i amics en llibertat ha estat un plaer enorme, ens ha permès carregar piles i aferrar-nos més fort que mai al convenciment que el que estem fent té tot el sentit del món perquè ho estem construint plegats".