ERC guanyaria les eleccions catalanes i Ciutadans perdria 20 diputats, segons un sondeig d''El Periódico'

ERC guanyaria les eleccions catalanes, segons un sondeig del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) publicat per 'El Periódico', i arribaria als 33-34 diputats. JxCat, per la seva banda, en perdria quatre i baixaria fins als 29-30, mentre que tant el PSC com CatECP millorarien els seus resultats, amb 22-23 i 11-12, respectivament (17 i 8 actualment). Qui més diputats perdria en aquests nous comicis i segons l'enquesta seria Ciutadans, que cauria en vint escons, passant dels 36 actuals fins als 16-17, mentre que el PPC pujaria lleugerament, fins als 5-6. A més, Vox entraria per primera vegada al Parlament català, i ho faria amb 6 o 7 diputats, pocs menys que la CUP, que passaria dels 4 que tenen ara a doblar resultats, fins als 8-9.

Segons aquest sondeig, l'independentisme podria ampliar per poc la majoria absoluta en escons, ja que actualment tenen 70 diputats entre ERC, JxCat i CUP i passarien a tenir-ne entre 70 i 73, amb un 47,6% dels vots (el 2017 va ser un suport del 47,8%). Tot i això, la suma dels actuals partits de Govern, que fins ara era de 66 diputats, passaria a ser d'entre 62 i 64, mentre que un hipotètic tripartit ERC-PSC-comuns tindria entre 66 i 69 diputats.

D'altra banda, Cs, PPC i Vox en el seu conjunt comptarien amb 27-30 diputats, mentre que la suma de PPC i Cs avui és de 40 escons. Pel que fa a la davallada de Ciutadans, segons la matriu de transferència de vot gairebé el 14% dels electors de Cs el 2017 ara es passarien a Vox, fet que explicaria en part la seva entrada amb força a la cambra.