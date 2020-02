El fiscal s'oposa al permís de 72 hores a Cuixart pel seu «ho tornaria a fer»

La Fiscalia s'ha oposat davant el jutjat de vigilància penitenciària al permís de 72 hores que Lledoners ha proposat per al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en considerar definitiu que no s'hagi penedit i que hagi assegurat que «ho tornaria a fer».

En un escrit, la Fiscalia de Barcelona rebutja que es concedeixi aquest permís a Cuixart perquè creu que seria «prematur», a causa de l'escàs temps de compliment en relació amb la pena de 9 anys per sedició que li va imposar el Suprem. També ho considera «injustificat», per la manca d'assumpció dels fets delictius i l'absència de penediment, i «improcedent», ja que no ha seguit cap programa de tractament que permeti entendre que ja ha estat «reeducat».

Per al ministeri públic resulten «definitives» a l'hora d'oposar-se a aquest permís les manifestacions de Cuixart, tant en el seu torn d'última paraula en el judici al Suprem com les que recull l'informe del psicòleg de la presó, en el sentit que «ho tornaria a fer».

A més, la Fiscalia fa ressaltar que Cuixart ha publicat el llibre Ho tornarem a fer, «el que posa en evidència, sense perjudici de la seva llibertat d'expressió, el seu posicionament en relació amb el delicte pel qual ha estat condemnat». «En cap cas es concediria un permís a un intern que en relació amb el delicte comès manifestés que ho tornaria a fer en les mateixes condicions i per les mateixes vies, sobretot tenint en compte la gravetat del delicte i de la pena, de 9 anys, pròpia de delictes com ara l'homicidi, agressió sexual amb penetració o salut pública», diu.