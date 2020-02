El Parlament Europeu reconeix Clara Ponsatí com a eurodiputada a partir de l'1 de febrer

El Parlament Europeu va reconèixer ahir Clara Ponsatí com a eurodiputada a partir de l'1 de febrer. Ponsatí, que es va presentar a les eleccions europees com a número tres per Lliures per Europa, podrà ocupar el seu escó a l'Eurocambra en la sessió plenària del 10 de febrer a Estrasburg, on s'anunciarà formalment l'entrada de Ponsatí, així com la de la resta de nous eurodiputats pel Brexit, en la sessió plenària.

L'Eurocambra reconeix d'aquesta manera Ponsatí, tal com ho va fer amb Carles Puigdemont i Toni Comín, malgrat que la Junta Electoral Central va decidir deixar «temporalment vacant» l'escó de Ponsatí a l'Eurocambra perquè no ha anat a acatar la Constitució a Madrid. Ponsatí entra a la cambra després que Espanya guanyi cinc eurodiputats per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va celebrar que Ponsatí pugui ser eurodiputada: «Un cop més la justícia ens arriba d'Europa».

«Aviat podrà ocupar el seu escó al Parlament Europeu», va aplaudir Torra.

Per la seva part, el nou president del grup d'Unides Podem-En Comú-Galícia en Comú al Congrés, Jaume Asens, va afirmar que «una altra vegada s'imposa el valor de la democràcia al Parlament Europeu davant els obstacles del braç judicial de la dreta».

Ponsatí entrarà a l'Eurocambra com a no inscrita en cap dels actuals grups parlamentaris després que fracassés l'intent de Puigdemont i Comín d'integrar-se en els Verds/ALE, on sí que hi ha ERC.

D'altra banda, JxCat va registrar ahir una iniciativa perquè no s'hagi d'acatar la Constitució com a requisit previ indispensable perquè els eurodiputats rebin la credencial que els acredita.