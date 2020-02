Roger Torrent no veu «una majoria preparada» per a la «desobediència»

El president del Parlament, Roger Torrent, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que no «confongui l'adversari» i va rebutjar fer «salts al buit», perquè «no hi ha una majoria en l'independentisme preparada per a una estratègia de desobediència». Torrent va explicar que «en absolut» se sent responsable de l'última crisi entre JxCat i ERC per la retirada de l'acta de diputat de Torra -ordenada per la Junta Electoral Central- i va advertir que la desobediència «pot ser un mecanisme necessari» en determinats moments, però «no és la solució a to» i «ha de respondre a una estratègia i una utilitat».

A Torrent li hauria agradat que JxCat acceptés la seva proposta, que possibilitava que Torra preservés la seva condició de president i que també pogués seguir votant simbòlicament en els plens al Parlament, tot i que el seu vot no comptabilitzés. La seva obligació com a president de la cambra, va dir, és conciliar els drets dels diputats amb la preservació de la institució, el que significa «no posar-la en risc» i evitar, per exemple, que les votacions puguin ser impugnades o anul·lades.

Sobre les acusacions de Torra d'haver-lo deixat «a la intempèrie» en assumir la retirada de la seva acta de diputat, va avisar que «no s'ha de confondre mai l'adversari, que en aquest cas és l'Estat». També va voler deixar clar que ell no podia comprometre la institució del Parlament amb «salts al buit» sense cap estratègia conjunta de l'independentisme, perquè llavors les lleis, decrets o pressupostos aprovats podrien ser impugnats o anul·lats. «Per fer un salt al buit cal tenir clares les conseqüències», va destacar Torrent, tot afegint que «la desobediència no és bona o dolenta per ella sola, i ha de ser col·lectiva per tenir sentit», i va lamentar el clima anòmal dins de l'independentisme, «amb una competició per veure qui és més independentista o traïdor».

Per part seva, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va acusar el president del Parlament de manca de «valentia» davant l'Estat en tres moments de la legislatura. «És evident que la pressió és màxima i ha estat màxima per part de l'Estat. Crec que hi ha hagut tres moments al llarg d'aquesta legislatura en què hauríem desitjat una major valentia per part del president del Parlament. No s'ha produït, i per això, anem a eleccions», va afirmar.



Reunió Torra-Sánchez

En un altre ordre de coses, Torra i el president del Govern central, Pedro Sánchez, es reuniran el 6 de febrer a les dotze del matí al Palau de la Generalitat. Aquesta reunió es va veure dijous envoltada per la polèmica després que el Govern central, al matí, anunciés la seva intenció de posposar la taula de diàleg sobre Catalunya fins després de les eleccions anunciades per Torra. Finalment, després d'una reunió entre Sánchez i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, el Govern central va rectificar. Rufián va negar ahir que amenacés Pedro Sánchez amb no aprovar els pressupostos generals de l'Estat, però sí que li va demanar que respectés l'acord d'investidura a què havia arribat amb els republicans.