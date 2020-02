Sturgeon, sobre un referèndum a Escòcia: "Catalunya és la prova que si el procés no és legal, no porta a la independència"

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha insistit en descartar la unilateralitat en un futur referèndum escocès i ha pres el cas català com a exemple. "Catalunya és la prova que si el procés no té legalitat ni legitimitat no porta a la independència", ha explicat, per afegir després que si el que la gent "espera" d'ella és "un referèndum il·legal", "no ho obtindran". Sturgeon ha defensat el dret dels escocesos a "escollir un futur diferent" i ha animat la ciutadania a "guanyar els arguments" per "convèncer" aquells que ja van ser contraris a la independència en el primer referèndum. La líder escocesa sí que ha obert la porta a què el Parlament pugui estudiar convocar un "referèndum consultiu", encara que no tindria valor legal i, per tant, ha avançat que no és una prioritat perquè no comptaria amb el mateix suport popular.