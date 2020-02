Cs acusa Feijóo i Iceta de rebutjar la unitat per «càlculs electorals»

El president del grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carles Carrizosa, va acusar ahir el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, de rebutjar la unitat constitucionalista per «càlculs electorals» o per preferir acostar-se a l'independentisme.

En la seva visita a la Fira de la Candelera de Molins de Rei, Car-rizosa va donar suport a la idea llançada divendres a la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, que proposarà a la direcció del seu partit que a Galícia, el País Basc i Catalunya busqui aliances amb les formacions constitucionalistes, sense incloure Vox.

El líder del PSC, Miquel Iceta, va rebutjar amb rotunditat una coalició amb el PP i Cs divendres a la nit, i es va postular com l'únic candidat que pot guanyar l'independentisme en les pròximes eleccions.

Carrizosa va denunciar tant els recels de Núñez Feijóo com el rebuig explicitat públicament per Iceta: «Lamento que, uns per càlculs electorals i els altres perquè prefereixin acostar-se més a l'independentisme», hagin refredat la perspectiva d'una aliança constitucionalista a Galícia i Catalu-nya.

Segons Carrizosa, aquest «pacte transversal entre forces constitucionalistes» a Galícia, el País Basc i Catalunya seria una fórmula electoral excepcional «a tres llocs en els quals el nacionalisme i el populisme són un perill per a la convivència».

Mentre Carrizosa atenia els mitjans, un home es va acostar per insultar-lo, amb crits com «fastigós» o «ves-te'n d'aquí», al qual el líder de Cs al Parlament va contestar denunciant que «alguns intolerants no saben respectar les opinions alienes».