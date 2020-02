ERC descarta un acord amb el PSC després de les eleccions: «No hi tenim res a pactar»

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, va assegurar ahir que no tenen «res a pactar» amb el PSC després de les properes eleccions al Parlament. En una intervenció durant el 62è Congrés Regional d'ERC a Barcelona, Aragonès va retreure als socialistes «autoexcloure's dels grans consensos de país», dels pressupostos catalans, no haver assistit a la comissió del 155 on van comparèixer exconsellers presos per l'1-O i rebutjar l'autodeterminació.

En aquest punt, va titllar el PSC de «conservador» i va lamentar la seva actitud de «bloqueig». «Diuen que no calen uns pressupostos i que hauríem d'esperar al resultat de les eleccions que ha anunciat el president. Haurem d'esperar a veure què passa», va criticar. Aragonès també va acusar els socialistes d'estar prioritzant la tàctica electoral en lloc dels interessos de la ciutadania. «No ho permetrem. Hem treballat pels pressupostos!», ha exclamat.

D'altra banda, Aragonès va dir que ERC ha «d'obrir camí» cap a la independència i va alertar, en referència a les desavinences amb Junts per Catalunya, que l'objectiu no s'aconseguirà «paralitzant» sinó «avançant». Per aquest motiu, va demanar que en els propers comicis catalans se superi el 50% del vot independentista i es pugui posar el resultat sobre la taula de negociació amb l'Estat espanyol.

El coordinador d'ERC també va aprofitar per alertar que «la independència no la fa qui crida més alt o es dona cops més forts al pit, sinó qui aconsegueix més independentistes». Alhora, va reivindicar que els republicans hagin aconseguit «forçar l'Estat» a seure en una taula de negociació i a reconèixer la natura «política» del «conflicte».

Pere Aragonès també va explicar el paper de «ròtula» que juga ERC a la política catalana després que els pressupostos hagin reunit el consens de forces ideològicament allunyades com els comuns i JxCat.

Aragonès va dir així mateix que el seu partit és capaç de «fer possible el que deien que era impossible», i en aquest sentit va repassar el que s'ha aconseguit en els últims mesos, com ser primera força a la ciutat de Barcelona.