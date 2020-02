Un nen de 8 anys procedent de Wuhan, nou cas sospitós de coronavirus a Catalunya

L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga un nou cas sospitós de coronavirus a Catalunya, un nen de 8 anys procedent de Wuhan, ciutat xinesa epicentre el brot. Segons ha confirmat aquest diumenge el departament de Salut, el pacient es troba en el Centre Hospitalari de Referència per a malalties d'Alt Risc, que és l'Hospital Clínic, i es preveu que se'l traslladi a l'Hospital Sant Joan de Déu, no per la gravetat, sinó perquè és el centre de referència infantil. Les proves que es realitzaran al laboratori de suport de vigilància epidemiològica descartaran o confirmaran finalment el cas. Aquest procediment segueix l'establert en el protocol d'actuació a Catalunya davant de casos sospitosos de coronavirus.

Els dos criteris epidemiològics establerts són haver estat a Wuhan menys de dues setmanes enrere -període d'incubació- o en contacte amb algú amb la malaltia; els dos criteris clínics, tenir una infecció respiratòria greu o bé tenir tos, dolor a la gola o febre encara que sigui de manera més lleu.

Si una persona compleix un dels dos criteris epidemiològics i un dels dos clínics, s'activa el protocol per estudiar el cas, que passa de sospitós a trobar-se en fase d'investigació.

Els resultats de les anàlisis tarden entre 24 i 48 hores, seguint el procediment establert al protocol d'actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus.

L'Agència de Salut Pública va descartar el dimarts passat el primer cas sospitós que es va detectar a Catalunya. Es tractava d'un home de 33 anys procedent de Wuhan que va presentar símptomes el dia abans i les anàlisis del qual van donar negatiu.