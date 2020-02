Salut descarta que el nen de vuit anys procedent de Wuhan tingui coronavirus

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha descartat que el nen de vuit anys procedent de Wuhan sospitós de tenir coronavirus hagi contret la malaltia. Segons ha confirmat aquest diumenge el departament de Salut, les proves fetes aquest matí a l'Hospital Clínic (Centre Hospitalari de Referència per a malalties d'Alt Risc) han donat negatiu.

El pacient ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu, no per la gravetat, sinó perquè és el centre de referència infantil. Aquest procediment segueix l'establert en el protocol d'actuació a Catalunya davant de casos sospitosos d'aquest virus amb epicentre a la ciutat xinesa de Wuhan. Aquest és el segon cas de possible coronavirus a Catalunya que es descarta després que les proves a un home de 33 anys procedent també de Wuhan donessin negatiu el dimarts passat.