Torra reclama un front comú per exigir inversió a Rodalies

El president de la Generalitat, Quim Torra, va aprofitar la posada en servei ahir de l'estació de la Zona Franca de la línia 10 sud del metro per reclamar un front comú del conjunt d'administracions per exigir a l'Estat les inversions necessàries per tal que Catalunya «tingui d'una vegada per totes un servei de Rodalies com cal». «No podem esperar més», va dir.

Va ser una reivindicació compartida amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va proposar aprofitar «la nova etapa de relació amb el Govern espanyol» per avançar en la qüestió.

Tant el President de la Generalitat com l'alcaldessa de Barcelona van celebrar la posada en marxa de l'estació de la Zona Franca de l'L10, la primera elevada de la ciutat, perquè donarà servei a barris com La Marina, fins ara «aïllats», i als treballadors d'un sector econòmicament estratègic com la Zona Franca.

La nova parada és la vuitena de l'L10 que entra en funcionament i ha comportat una inversió de 40 MEUR. Segons preveu l'Ajuntament, s'esperen uns 3.600 viatgers diaris, i suposa un primer pas per connectar el polígon de la Zona Franca amb la ciutat.

Aquesta serà la tercera ampliació de l'L10 sud, inaugurada el setembre del 2018 amb cinc estacions, de Foc a Collblanc. Amb la prolongació de la Zona Franca, la línia passarà a tenir 6,1 quilòmetres de longitud.

Els accessos a l'estació estan al mateix carrer A, entre els carrers 1 i 2, al districte de Sants-Montjuïc. A la zona d'influència hi ha les seus centrals de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, oficines del Consorci de la Zona Franca, nombroses naus d'empreses i alguns equipaments, a més d'una de les entrades al recinte del port.

La primera ampliació de l'L10 es va fer a principis de març del 2019, amb l'obertura de l'estació de Provençana. A finals de novembre s'hi va sumar la de la Ciutat de la Justícia. Amb aquesta nova ampliació de la línia, la xarxa de metro s'ampliarà fins als 122,3 quilòmetres i 159 estacions. D'aquests, 34 quilòmetres i 32 estacions tenen línies de funcionament automàtic sense conductor, com l'L10 sud.