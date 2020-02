La Xina augmenta l'alerta pel coronavirus amb l'aïllament de la ciutat de Wenzhou

Les autoritats xineses han ordenat aquest diumenge el tancament de carreteres i restricció de moviments a la ciutat de Wenzhou, primera localitat controlada que es troba fora de la província de Hubei, epicentre del brot. Es recomana als nou milions de residents que es quedin a casa i només surtin per casos d'urgència mèdica. A més, segons mitjans locals, s'han assignat 1.400 militars a la ciutat de Wuhan, ciutat on va començar l'epidèmia, per tal d'ajudar als metges en el tractament dels malalts. Aquest diumenge s'ha confirmat la primera mort fora de territori xinès, un home de nacionalitat xinesa que patia una pneumònia prèvia i que va morir a les Filipines. Pel que fa al pacient diagnosticat amb coronavirus a Espanya, el ministeri de Sanitat ha confirmat que evoluciona "pràcticament sense símptomes" a La Gomera.

L'home tenia 44 anys i va ingressar a l'Hospital San Lázaro de Manila el 25 de gener, segons el departament de Salut filipí.El nombre de morts per coronavirus arriba als 305, una quarantena més que aquest dissabte, mentre que la xifra d'infectats a la Xina supera els 14.600. La Xina pren aquestes mesures quan es multipliquen els viatges de tornada per la fi de les vacances de l'Any Nou xinès.

En les últimes hores s'han declarat els primers casos a països com el Regne Unit, Suècia o Rússia, que havia tancat la frontera oriental amb la Xina.