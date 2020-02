La Xina demana a Europa que faciliti l'arribada d'abastament per fer front al virus

El primer ministre de la Xina, Li Keqiang, va sol·licitar ahir a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que faciliti l'arribada de subministraments des d'Europa al país asiàtic per millorar la resposta a l'amenaça del brot de coronavirus. Va prometre a la presidenta de la Comissió que la Xina està aplicant el seu pla de resposta de manera «oberta i transparent» en els focus de l'epidèmia, especialment al centre del país, «mentre la resta de ciutadans fan vida normal», segons li va traslladar per telèfon en una comunicació recollida per l'agència oficial de notícies xinesa Xinhua.

«El Govern i el poble xinès tenen la confiança, la resolució i la capacitat de guanyar la batalla contra l'epidèmia», va asseverar el primer ministre. A més, Li Keqiang va assegurar que «la Xina està disposada a enfortir els intercanvis d'informació, polítiques i tecnologia i desenvolupar una cooperació rellevant amb la comunitat internacional, que inclou la UE».

Per la seva banda Von der Leyen va traslladar al primer ministre el respecte i reconeixement de la UE a les mesures de prevenció i control d'epidèmies que la Xina ha pres, i li ha promès que el bloc «farà tot el possible per garantir tots els recursos disponibles per ajudar a la Xina, passant per la coordinació amb els països membres rellevants per facilitar a la part xinesa l'adquisició de subministraments mèdics».

Per tractar de frenar la situació, la Societat de la Creu Roja de la Xina i la Fundació de la Creu Roja Xina han rebut més de 849,72 milions de iuans (uns 110 milions d'euros) en donatius socials per a la prevenció i control del nou coronavirus.

Els donatius, que consisteixen en 656,96 milions de iuans en efectiu i 192,77 milions de iuans en productes, s'utilitzaran d'acord amb les necessitats en el control de l'epidèmia i la voluntat dels donants, ha apuntat la Societat de la Creu Roja de la Xina.

Tot i generar solidaritat, el virus també ha generat rebuig a Hong Kong. I és que milers de metges, infermers, i altres treballadors d'hospitals van votar ahir a favor d'una vaga que podria començar aquest mateix dilluns amb la finalitat d'exigir el tancament de la frontera amb la Xina continental per evitar el contagi del nou coronavirus originat a Wuhan i que ja ha matat a 249 persones.

La convocatòria, l'ha engegada l'Aliança de Treballadors de l'Autoritat d'Hospitals, sindicat prodemocràtic que planteja un calendari de mobilitzacions en escalada de cinc dies per forçar el tancament de la frontera, diu el diari South la Xina Morning Post.

La consellera de Sanitat de Hong Kong, Sophia Chan Siu Chee, va manifestar poc abans de la votació la seva preocupació per una possible vaga i fins i tot va plorar públicament per això. El president de l'Autoritat d'Hospitals, Henry Fan Hung Ling, també va demanar al sindicat, format al desembre, que rumiï la seva decisió.

El sindicat demana a més del tancament de les fronteres, el subministrament garantit de màscares, la suspensió dels serveis no urgents, un increment de les seccions d'aïllament als hospitals i la garantia de no represàlies per a qui participi en la vaga. «Si el Govern no satisfà el nostre consell, adoptarem altres estratègies amb professionalitat i complint amb la legislació laboral, que preveu vagues, peticions al Govern sobre epidèmies i la recomanació de tancar la frontera», van indicar.

De moment, les autoritats xineses han confirmat la mort de 259 persones a conseqüència de les pneumònies causades pel nou coronavirus i hi ha 11.791 afectats. Fins a 243 persones s'han recuperat de la malaltia.