Felip VI, a la sessió d'obertura de la legislatura: «Espanya no pot ser d'uns contra altres, ha de ser de tots»

El rei Felip VI ha defensat a la sessió solemne d'obertura de la legislatura de les Corts que "Espanya no pot ser d'uns contra altres" sinó que "ha de ser de tots i per a tots". El monarca ha destacat que hi ha una "nova realitat", amb el Congrés més fragmentat de la història de la democràcia, i ha fet una crida a "pactar i acordar". "La diversitat d'idees i opinions va unida al comú respecte als nostres valors constitucionals", ha dit aquest dilluns al seu discurs a l'hemicicle de la cambra baixa. El monarca ha reivindicat la Constitució i ha assegurat que serveix de base per a l'entesa. "Una Constitució que va néixer del diàleg i l'acord, i també per al diàleg i l'acord" i que té una vocació "integradora i incloent a l'hora que respectuosa" amb la "pluralitat i diversitat territorial".

El monarca ha estat rebut amb aplaudiments a l'hemicicle. Els ministres d'Unides Podem (Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz i Manuel Castells) han aplaudit el rei a la seva entrada a l'hemicicle mentre que els diputats de la formació lila l'han rebut drets però sense aplaudir. El PNB tampoc ha aplaudit. A l'acte no hi han assistit els diputats d'ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP i el BNG.

El rei ha fet una crida a "recordar, preservar i sobretot a fer prevaldre en tota la seva plenitud" l'esperit de la transició amb els valors de "concòrdia, reconciliació, entesa, respecte i llibertat" no només "per un exercici de responsabilitat sinó per un "deure moral". En aquest sentit, el monarca ha recordat que en un escenari de "major pluralisme representatiu", "l'essència del parlamentarisme és l'acord".



Meritxell Batet fa una crida a l'acord



La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha fet una crida a l'acord i al "respecte i a la generositat". "Respecte a l'altre sempre, evitant la seva desqualificació, el seu desconeixement o la seva exclusió, assumint que escoltar exigeix reconèixer a l'altre", ha dit. "La democràcia no és ni pot ser exclusió. Al Parlament, no existeix l'enemic", ha remarcat Batet, que també ha afirmat que "les democràcies són sistemes polítics oberts a la integració de tots i al canvi".

"Tot i les nostres discrepàncies, i potser per això, necessitem més que mai restablir consensos polítics, socials i territorials. No és fàcil fer-ho però només serà possible des del compromís i esforç diari, des del reconeixement de l'altre i la seva consideració, sempre en el marc dels procediments democràtics i de l'observança de les lleis", ha afirmat.



No es feia des del 2016



L'últim acte d'obertura solemne de les Corts es va fer el novembre del 2016 amb el popular Mariano Rajoy com a president del govern espanyol. En aquella ocasió ERC i EH Bildu tampoc hi van assistir mentre que el llavors PDeCAT sí que hi va ser. Aquest dilluns, el rei ha estat rebut pel cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i ha pronunciat el discurs davant del primer executiu de coalició des de la transició.