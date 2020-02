El govern del PP es va gastar 500.000 euros de fons reservats per protegir el partit del cas de la 'caixa B'

El govern del PP es va gastar 500.000 euros de fons reservats entre el 2013 i el 2015 per protegir el partit del cas de la 'caixa B'. Segons la Cadena Ser, ha tingut accés a informació classificada com a secreta que revela que el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández va destinar aquesta quantitat de diners per destruir proves que comprometien el partit i per estudiar l'extresorer Luis Bárcenas.

Concretament, la documentació assenyala el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, com la persona que va aprovar la disposició de despesa. Els 500.000 euros s'haurien utilitzat per subornar el xofer de Bárcenas, fer seguiments a la família de l'extresorer i, fins i tot, pagar el fals cura que va segrestar a punta de pistola la dona i el fill de Bárcenas.