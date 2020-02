La indústria de la moda deixa poc marge a les firmes independents

Dissenyadors independents de la Catalunya Central han pogut donar a conèixer la seva marca participant a la 080 Barcelona Fashion, la principal plataforma promocional de la moda catalana, però afermar el negoci és més complicat. La indústria els posa pals a les rodes per créixer. Molts proveïdors de teixits venen quantitats grans i només les principals firmes tenen marge per fer una inversió que podran recuperar, posteriorment, amb vendes a l'engròs. La 080, que dona el tret de sortida avui a una nova edició, és un bon aparador, però els dissenyadors de marca pròpia anhelen una indústria més inclusiva.

Les dificultats de les marques independents rauen en una realitat del sector que es percep especialment al Bages i a l'Anoia, comarques amb una important tradició del tèxtil, i és la desaparició dels tallers de confecció petits i mitjans i la preeminència de la gran indústria. Xavier Martínez i Alba Martínez, de la firma manresana Killing Weekend, tenen clar que en les tres edicions en què han participat a la 080 han donat a conèixer la marca a Catalunya, però per créixer han vist la necessitat de mirar cap a fora. I aquest darrer any s'han dedicat a viatjar. Han estat a Milà i Berlín venent en pop-ups, un nou concepte de botiga amb gran èxit a ciutats importants i que consisteix a aprofitar espais generalment buits per crear una botiga efímera que està en funcionament uns quants dies o unes setmanes.

«A Milà vam estar-hi prop d'un mes i a la capital alemanya, on a més vam presentar la marca a la setmana de la moda a Berlín, la resposta va ser molt bona. Tot i això, ara estem en una fase de posicionament de Killing Weekend», explica Xavier Martínez. Properament aniran a Brussel·les i, de fet, els darrers dies han estat a Madrid.

El dissenyador manresà constata les dificultats per estendre el negoci davant uns proveïdors de teixits que «demanen molt metratge, amb la qual cosa és difícil comprar». La solució per tirar endavant, ara, és ser presents a pop-up, que els clients vegin les seves creacions i, a mesura que siguin coneguts a altres ciutats europees, incrementar les vendes de la botiga on-line, a part de mantenir la botiga de Manresa. A la capital del Bages, AMT ha estat una altra firma independent que ha participat en edicions passades de la setmana de la moda barcelonina.

El pas del dissenyador d'Igualada Xavi Grados per la 080 va servir per donar a conèixer el seu treball en el sector de la moda. D'aquesta manera va aconseguir feina a les igualadines Fitex, Punto Blanco i Buff, on treballa actualment. A part, dissenya col·leccions pròpies que acaba venent a qui busca una peça més exclusiva. «Els proveïdors se'n van amb les grans i, a part, els consumidors de Catalunya generalment no busquen roba única i es tendeix a comprar-ne a les grans indústries, com el Zara. A altres llocs d'Europa valoren més les peces exclusives i per aquest motiu una sortida és buscar clients fora», afegeix.

Per la seva banda, la dissenyadora Txell Miras, que tot i no ser de la Catalunya Central hi ha estat vinculada amb col·leccions inspirades al centre de creació artística de Cal Rosal, Konvent, i presentacions al Rec d'Igualada, explica que la 080 és el principal esdeveniment a Catalu-nya per donar a conèixer la moda del país. «Hi torno a presentar una col·lecció. Crec que s'hauria d'encaminar més cap a la internacionalització i jugar en el nostre terreny. Entre el luxe i la roba low cost hi ha un mercat on podem ser», explica.

Presència igualadina

La setmana de la moda catalana tradicionalment ha acollit, a cada edició, bona part de les firmes de la Catalunya Central, amb una important presència de les marques d'Igualada més grans del sector, com Sita Murt, Punto Blanco, Escorpion i Aldomartins. En l'edició que comença avui, però, la representació de les comarques centrals a la passarel·la barcelonina se cenyeix només a una col·lecció.

La marca Vu Barcelona –que tot i el nom es fabrica a Igualada– presentarà les seves creacions dimecres al matí a la 080, que tindrà lloc en el recinte modernista de Sant Pau. Són dissenys del creador Joaquín Verdú, amb 40 anys de trajectòria en el sector de la moda.

Verdú hi presentarà 35 peces de gènere de punt i destaca que vol demostrar amb la seva proposta que «el punt pot esdevenir gairebé alta costura». Verdú, barceloní que actualment viu a Sitges, assegura que, a causa de la laboriosa confecció de la seva roba, és important treballar amb el taller igualadí Puimar Knitt perquè la capital de l'Anoia té una important tradició tèxtil, i en l'adoberia en particular.

El dissenyador Albert Villagrasa, de Balsareny, parla des de la perspectiva d'una marca molt coneguda. És el responsable creatiu de la firma Antonio Miró i ha estat present en diferents edicions de la 080, on ha estat premiat. «El món de la moda està canviant i amb companys del sector estem pensant si realment té repercussió mostrar les peces en una desfilada. D'altra banda, entenc que les marques petites els costi créixer, i és que la gent s'ha acostumat a comprar roba low cost perquè, sobretot, els més joves no tenen diners i no es gasten 300 euros en un abric».

Tot i que la setmana de la moda està envoltada de glamur i no es debat en profunditat les inquietuds del sector, és una oportunitat per veure el talent dels creadors catalans.