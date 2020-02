arxiu particular

L'afany per oferir peces úniques amb edicions limitades

Killing Weekend és una marca de moda independent de Manresa que produeix edicions limitades, i potencia la varietat i l'exclusivitat dels dissenys, perquè el client gaudeixi de peces úniques. Adaptabilitat, funcionalitat i comoditat per a l'aventurer de la gran ciutat. S'aposta pel producte de qualitat i per l'empresa del territori. Treballen per un desenvolupament sostenible i ètic.