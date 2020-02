Miriam Ponsa presenta nova col·lecció a la seva pròpia passarel·la

arxiu particular

La dissenyadora Miriam Ponsa en el seu taller a Manresa arxiu particular

La dissenyadora de Manresa Miriam Ponsa presenta avui la seva nova col·lecció en una passarel·la creada per ella mateixa, al marge de la 080. Les noves creacions, inspirades en la desaparició del mar Aral, es podran veure aquesta tarda, a dos quarts de 7, a l'antiga fàbrica Estrella Damm.

Ponsa referma la seva decisió de continuar amb una desfilada amb criteris diferents de les que tindran lloc, en el marc de la setmana de la moda de Barcelona, al recinte modernista de Sant Pau. Entre les models, no professionals, que lluiran la seva roba hi ha una dona de 73 anys, i és que la proposta de Ponsa va dirigida a persones de totes les edats i amb talles molt diferents. El càsting, que ha anat a càrrec de la mateixa dissenyadora, ha tingut més 70 aspirants que han volgut participar en una experiència creativa única que buscava dones autèntiques.

La nova col·lecció és una reflexió i denúncia de la petjada de l'ésser humà en el nostre ecosistema. Un ecosistema malalt per la sobreproducció i l'explotació despietada dels recursos naturals i humans i en què la indústria de la moda hi té una responsabilitat important. El punt de partida és un dels desastres ecològics més dramàtics originats per l'home: la desaparició de la mar d'Aral.

La fusió del ferro amb la sorra del desert es treballa amb textures molt diferents entre elles però que es troben mitjançant tècniques artesanals.

El patronatge es treballa a partir de peces geomètriques que subtilment s'arrodoneixen i es converteixen en peces àmplies, còmodes, aptes per treballar. La combinació de matèries en una sola peça simbolitza la fusió i la simbiosis entre elements. El diàleg entre les matèries i l'experimentació en textures es converteix en un dels eixos principals de la col·lecció, que, juntament amb els materials nobles, creen paisatges i fusionen conceptes. Es treballa la tècnica de la cistelleria, el macramé, el punt de mitja i el brodat. La cinteria i la filatura tenen un paper rellevant per treballar aquestes tècniques.