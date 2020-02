El nen operat pel doctor Cavadas mor ennuegat a l'avió quan tornava al seu país

El nen africà de 10 anys al qual el cirurgià Pedro Cavadas va extirpar un tumor craniofacial més gran que el seu cap va morir per una "hemorràgia massiva per boca" que no va poder ser controlada, ocasionada per un "ennuegament amb cops de tos intensa".

Així ho assenyala el cirurgià valencià en un comunicat, en què afirma que aquesta complicació "no era predictible" i assegura que ha "repassat mil vegades, al mil·límetre, cada detall del tractament" i assegura no ser "capaç d'identificar què podia haver fet diferent per evitar aquest desenllaç".



El nen va morir divendres a l'avió en el qual tornava a casa



Segons Cavadas, "els resultats de l'autòpsia i el relat dels testimonis, prèvia autorització judicial per difondre la informació, conclouen que la mort es va produir per un ennuegament amb cops de tos intensa que van ocasionar una hemorràgia massiva per boca que no va poder ser controlada i que va resultar en la mort per xoc hipovolèmic ".

En el comunicat explica que cap a les 16 hores de divendres passat l'Institut de Medicina Forense de Màlaga els va comunicar que el cos sense vida d'Emmanuel, pacient de la Fundació Pedro Cavadas, es trobava allà. Se'ls va informar que durant el vol de tornada al seu país va morir i l'avió va fer un aterratge imprevist a Màlaga per a l'aixecament del cadàver.

"La notícia ens deixa estupefactes, sense explicació possible de què ha pogut passar", afirma Cavadas, que afegeix que immediatament es van posar en contacte amb el pare i amb l'associació que va col·laborar en la logística dels trasllats del pacient per assegurar-se que el pare estava "atès i acompanyat davant d'una situació així".

Després de parlar amb el metge forense i la jutge instructora, Cavadas va enviar "tota la informació, detalls i imatges" de la qual disposa sobre el tractament d'Emmanuel "per ajudar en el possible a aclarir la causa d'aquesta mort".



«Vaig trucar a la família per demanar perdó»



També es van posar en contacte amb els seus familiars al Congo per comunicar-los "l'amarga notícia" i els seus condols. "Els vaig trucar per demanar-los perdó per no haver aconseguit tornar-los Emmanuel sa i estalvi, i malgrat el seu dolor, em van tornar gratitud i consol per haver fet tot el possible pel nen", afegeix en el comunicat.

"Els èxits són sempre de l'equip, al qual reconec i felicito per la seva titànica i desinteressada feina amb aquest nen, i els fracassos, si n'hi va haver, són només meus", assenyala el cirurgià valencià. Explica que va veure Emmanuel la tarda anterior per acomiadar-se i quedar al Congo per veure'l "en uns mesos" i el seu estat "era excel·lent, jovial, més grassonet, amb ferides cicatritzades un mes després de la cirurgia i en perfecte estat per a viatjar, com tants pacients africans abans que ell ".

"Un moment d'alegria per un treball honest, ben fet, i amb final feliç, una altra vida reconduïda", afirma Cavadas, que indica que hi va haver "multitud de possibles complicacions" que ell i el seu equip van evitar i / o tractar "amb èxit, però aquesta no. Aquesta no era predictible".

Es tracta d'un "desgraciadíssim accident quan ja no era probable cap complicació i que ha truncat la vida de l'infant i la il·lusió de la seva família i del meu equip", confessa. I afegeix que els "costarà molt" refer-se d'un final "tan absurdament tràgic, quan tot apuntava ja a un final feliç. Totes les morts fan mal, però en pacients de la Fundació en fan mal molt més".

"Presento humilment el meu condol un cop més a la família d'Emmanuel i a totes les persones que van col·laborar desinteressadament per regalar-li una segona oportunitat a la vida", assenyala Cavadas, que agraeix al seu equip "la seva extraordinària tasca i el seu entusiasme desinteressat".

Finalment, agraeix "públicament el tracte exquisit rebut per part de l'equip de forenses de Màlaga" i conclou: "A tots demano que em disculpin si he comès algun error que no sóc capaç d'identificar. Descansa en pau, Emmanuel. Ho sento tant".